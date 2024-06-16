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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ραδιόφωνο

TAR1506/00

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κλασική επιλογή τσέπης
Βγείτε έξω με αυτό το εξαιρετικά φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW. Με εύκολο συντονισμό και καθαρό ήχο, θα μπορείτε να ακούτε κάθε στιγμή τα αγαπημένα σας προγράμματα, είτε δουλεύετε στην αυλή είτε κάνετε περίπατο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κλασική επιλογή τσέπης

  • FM/MW

  • Αναλογικός συντονισμός

  • Λειτουργεί με μπαταρίες

Κλασική σχεδίαση. Εύκολος συντονισμός

Αυτό το εξαιρετικά φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW συντονίζεται εύκολα εν κινήσει. Απλώς περιστρέψτε τον πλαϊνό τροχό συντονισμού για να σύρετε το δείκτη κατά μήκος της κλίμακας. Ένα μεγάλο παράθυρο συντονισμού παραδοσιακού στυλ σάς επιτρέπει να βλέπετε εύκολα όταν φτάνετε στην επιθυμητή συχνότητα.

Απλά χειριστήρια. Περιστροφικό στοιχείο ελέγχου για ένταση ήχου και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Η λειτουργία με το ένα χέρι είναι εύκολη με αυτό το μικρό ραδιόφωνο. Η ένταση του ήχου και η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχονται με ένα πρακτικό περιστροφικό στοιχείο ελέγχου. Υπάρχει μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση και ένας πλαϊνός διακόπτης για την επιλογή σημάτων FM ή MW.

Εξαιρετικά φορητό. Ιδανικό για εντός ή εκτός σπιτιού

Τοποθετήστε αυτό το ραδιόφωνο στην τσέπη σας και ακούστε τις ειδήσεις όπου και αν πάτε. Ή τον αγώνα που δεν μπορείτε να χάσετε. Ή τις εκπομπές που λατρεύετε. 2 μπαταρίες AAA τροφοδοτούν τον ήχο, ενώ μια τηλεσκοπική κεραία εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη δυνατή λήψη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Πλεονεκτήματα

Tamaño y baterias

Μειονεκτήματα

Que se vendiera con audifonos

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Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil

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Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Πλεονεκτήματα

Se acomoda bien debajo de la almohada

Μειονεκτήματα

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil

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