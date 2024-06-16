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Μη διαθέσιμο πλέον
FM/MW
Αναλογικός συντονισμός
Λειτουργεί με μπαταρίες
Αυτό το εξαιρετικά φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW συντονίζεται εύκολα εν κινήσει. Απλώς περιστρέψτε τον πλαϊνό τροχό συντονισμού για να σύρετε το δείκτη κατά μήκος της κλίμακας. Ένα μεγάλο παράθυρο συντονισμού παραδοσιακού στυλ σάς επιτρέπει να βλέπετε εύκολα όταν φτάνετε στην επιθυμητή συχνότητα.
Η λειτουργία με το ένα χέρι είναι εύκολη με αυτό το μικρό ραδιόφωνο. Η ένταση του ήχου και η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχονται με ένα πρακτικό περιστροφικό στοιχείο ελέγχου. Υπάρχει μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση και ένας πλαϊνός διακόπτης για την επιλογή σημάτων FM ή MW.
Τοποθετήστε αυτό το ραδιόφωνο στην τσέπη σας και ακούστε τις ειδήσεις όπου και αν πάτε. Ή τον αγώνα που δεν μπορείτε να χάσετε. Ή τις εκπομπές που λατρεύετε. 2 μπαταρίες AAA τροφοδοτούν τον ήχο, ενώ μια τηλεσκοπική κεραία εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη δυνατή λήψη.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Πλεονεκτήματα
Tamaño y baterias
Μειονεκτήματα
Que se vendiera con audifonos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Πλεονεκτήματα
Se acomoda bien debajo de la almohada
Μειονεκτήματα
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAR1506 Radio portátil