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Μη διαθέσιμο πλέον

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

TAPR802/12

3.9

| (57) Κριτικές

Περισσότερα προϊόντα που θα αγαπήσετε

Ό,τι κι αν σας αρέσει, απολαύστε το ακόμα περισσότερο με αυτό το ραδιόφωνο με Internet της Philips. Εκτός από Internet, DAB και συντονισμό FM, έχετε επίσης συμβατότητα με το Spotify Connect και τη δυνατότητα να μεταδώσετε ροή από την κινητή σας συσκευή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Περισσότερα προϊόντα που θα αγαπήσετε

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Χιλιάδες σταθμοί άμεσα διαθέσιμοι

Μουσική. Ομιλίες. Ειδήσεις. Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο σάς δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες σταθμούς παγκοσμίως που εκπέμπουν κάθε είδους προγράμματα. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς διαδικτύου Internet, DAB+ ή FM.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/FM

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

57

Κριτικές

28/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό value form money

Εξαιρετικό ήχος, εύχρηστο, μικρό σε μέγεθος, πάρα πολλές δυνατότητες.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-28

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Πλεονεκτήματα

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Μειονεκτήματα

keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-24

09/06/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Πλεονεκτήματα

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPR802 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-09

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.