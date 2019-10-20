Βοηθός Google. Προγραμματίστε τη ζωή σας όπου και αν είστε

Προγραμματίστε τη ζωή σας χωρίς το κινητό σας: απλώς ζητήστε βοήθεια από τον Βοηθό Google. Ο βοηθός ενεργοποιείται με ένα απλό πάτημα στο λουράκι λαιμού. Μπορείτε να του ζητήσετε να ανοίξει το ημερολόγιο, να διαβάσει τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας, να καλέσει ή να στείλει μηνύματα στους φίλους σας, να διαχειριστεί τις λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα.