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Μη διαθέσιμο πλέον
TAPN505BK/00
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Μείνετε συγκεντρωμένοι χάρη στα ασύρματα ενδώτια ακουστικά με λειτουργία ακύρωσης θορύβου, που προσφέρουν έως και 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Με το ελαφρύ λουράκι λαιμού μπορείτε να έχετε τα ακουστικά μαζί σας. Η σύγχρονη έξυπνη λειτουργία σας βοηθά να μείνετε οργανωμένοι.
Οδηγοί 13 χιλ./κλειστού τύπου
Ενδώτια
Μαύρο
Λουράκι αυχένα
Προγραμματίστε τη ζωή σας χωρίς το κινητό σας: απλώς ζητήστε βοήθεια από τον Βοηθό Google. Ο βοηθός ενεργοποιείται με ένα απλό πάτημα στο λουράκι λαιμού. Μπορείτε να του ζητήσετε να ανοίξει το ημερολόγιο, να διαβάσει τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας, να καλέσει ή να στείλει μηνύματα στους φίλους σας, να διαχειριστεί τις λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα.
Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.
Το λεπτό περιλαίμιο εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό.
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