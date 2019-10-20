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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ενδώτια ακουστικά με ήχο υψηλής ανάλυσης

TAPN505BK/00

Πάντα στη διάθεσή σας, χωρίς περισπασμούς

Μείνετε συγκεντρωμένοι χάρη στα ασύρματα ενδώτια ακουστικά με λειτουργία ακύρωσης θορύβου, που προσφέρουν έως και 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Με το ελαφρύ λουράκι λαιμού μπορείτε να έχετε τα ακουστικά μαζί σας. Η σύγχρονη έξυπνη λειτουργία σας βοηθά να μείνετε οργανωμένοι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματο λουράκι με ANC και ήχο υψηλής ανάλυσης

Πάντα στη διάθεσή σας, χωρίς περισπασμούς

  • Οδηγοί 13 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ενδώτια

  • Μαύρο

  • Λουράκι αυχένα

Βοηθός Google. Προγραμματίστε τη ζωή σας όπου και αν είστε

Προγραμματίστε τη ζωή σας χωρίς το κινητό σας: απλώς ζητήστε βοήθεια από τον Βοηθό Google. Ο βοηθός ενεργοποιείται με ένα απλό πάτημα στο λουράκι λαιμού. Μπορείτε να του ζητήσετε να ανοίξει το ημερολόγιο, να διαβάσει τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας, να καλέσει ή να στείλει μηνύματα στους φίλους σας, να διαχειριστεί τις λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.

Λεπτό λουράκι λαιμού για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη την ημέρα. Θήκη μεταφοράς

Το λεπτό περιλαίμιο εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.