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  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
  • Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά Bluetooth®

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
Όπου κι αν πάτε μέσα στην εβδομάδα, αυτά τα ασύρματα ακουστικά κάνουν τις μετακινήσεις σας πιο απολαυστικές, παρέχοντας ισορροπημένο και λεπτομερή ήχο και έως 30 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Εάν χρειαστείτε περισσότερο χρόνο, η γρήγορη φόρτιση σας παρέχει 2 έως 6 ώρες επιπλέον ισχύ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματα ακουστικά με ήχο υψηλής ανάλυσης

Κομψή σχεδίαση, 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

Χρόνος αναπαραγωγής 30 ώρες σε κάθε ταξίδι.

Αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά ακόμα και για τις πιο απαιτητικές μετακινήσεις καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μόνο με μία φόρτιση διάρκειας 1,5 ώρας, σάς προσφέρουν 30 ώρες χρόνο αναπαραγωγής ή χρόνο ομιλίας. Τα δύο επίπεδα γρήγορης φόρτισης σάς προσφέρουν επιπλέον 2 ή 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική καθημερινά.

Λεπτομερής ήχος. Δυνατά μπάσα

Οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν βαθιά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο μεσαίων συχνοτήτων

Ευέλικτος σχεδιασμός

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν μαλακά καλύμματα που διπλώνονται με δύο τρόπους. Μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα, για αποθήκευση στο συρτάρι του γραφείου σας ή επίπεδα και προς τα μέσα, για μικρότερο μέγεθος που χωράει στις τσέπες του παλτό ή σε τσάντες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Πλεονεκτήματα

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Πλεονεκτήματα

Son super

Μειονεκτήματα

Volume pourrait être un peu plus fort

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Πλεονεκτήματα

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Μειονεκτήματα

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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