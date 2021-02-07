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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά ακόμα και για τις πιο απαιτητικές μετακινήσεις καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μόνο με μία φόρτιση διάρκειας 1,5 ώρας, σάς προσφέρουν 30 ώρες χρόνο αναπαραγωγής ή χρόνο ομιλίας. Τα δύο επίπεδα γρήγορης φόρτισης σάς προσφέρουν επιπλέον 2 ή 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική καθημερινά.
Οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν βαθιά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο μεσαίων συχνοτήτων
Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν μαλακά καλύμματα που διπλώνονται με δύο τρόπους. Μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα, για αποθήκευση στο συρτάρι του γραφείου σας ή επίπεδα και προς τα μέσα, για μικρότερο μέγεθος που χωράει στις τσέπες του παλτό ή σε τσάντες.
4.6
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
paze11
07/02/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Πλεονεκτήματα
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Πλεονεκτήματα
Son super
Μειονεκτήματα
Volume pourrait être un peu plus fort
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Πλεονεκτήματα
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Μειονεκτήματα
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν