Δυναμώστε τα μπάσα

Κάντε το δωμάτιο να σειστεί με το ηχείο Bluetooth για πάρτι, που διαθέτει διπλούς οδηγούς μπάσων για εντυπωσιακά μπάσα! Μπορείτε να συνδέσετε κιθάρα και μικρόφωνο για να παίξετε τη δική σας μουσική. Απολαύστε εφέ φωτισμού για πάρτι, λειτουργίες καραόκε και 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής.