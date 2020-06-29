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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχείο Bluetooth για πάρτι

TANX200/10

Δυναμώστε τα μπάσα

Κάντε το δωμάτιο να σειστεί με το ηχείο Bluetooth για πάρτι, που διαθέτει διπλούς οδηγούς μπάσων για εντυπωσιακά μπάσα! Μπορείτε να συνδέσετε κιθάρα και μικρόφωνο για να παίξετε τη δική σας μουσική. Απολαύστε εφέ φωτισμού για πάρτι, λειτουργίες καραόκε και 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Δυναμώστε τα μπάσα

  • Bluetooth®

Είσοδος και έξοδος γραμμής (3,5 χιλ.)

Λειτουργίες καραόκε: ηχώ, εναλλαγή ανδρικής/γυναικείας φωνής, εξασθένιση φωνητικών

Λειτουργίες καραόκε: ηχώ, εναλλαγή ανδρικής/γυναικείας φωνής, εξασθένιση φωνητικών

Διαστάσεις: 268 x 556 x 285 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.