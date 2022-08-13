2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TANX100/10
Γίνετε η ψυχή του πάρτι
Ξεκινήστε αμέσως το πάρτι με το ηχείο Bluetooth και πιάστε το μικρόφωνο! Απολαύστε 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, λειτουργίες καραόκε και εφέ φωτισμού. Ο ήχος είναι δυνατός και πανίσχυρος, και μπορείτε να συνδέσετε ακόμα και κιθάρα.
Bluetooth®
Λειτουργίες καραόκε: ηχώ, εναλλαγή ανδρικής/γυναικείας φωνής, εξασθένιση φωνητικών
3.0
από 5
3
Κριτικές
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Πλεονεκτήματα
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Πλεονεκτήματα
Mobilidade
Μειονεκτήματα
som mono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Πλεονεκτήματα
Bluetooth Verbindung ist gut
Μειονεκτήματα
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2022-09-08
Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Ημερομηνία χρήσης 2022-09-08