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  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχείο Bluetooth για πάρτι

TANX100/10

3

| (3) Κριτικές

Γίνετε η ψυχή του πάρτι

Ξεκινήστε αμέσως το πάρτι με το ηχείο Bluetooth και πιάστε το μικρόφωνο! Απολαύστε 14 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, λειτουργίες καραόκε και εφέ φωτισμού. Ο ήχος είναι δυνατός και πανίσχυρος, και μπορείτε να συνδέσετε ακόμα και κιθάρα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Γίνετε η ψυχή του πάρτι

  • Bluetooth®

Διαστάσεις: 268 x 385 x 285 χιλ.

Λειτουργίες καραόκε: ηχώ, εναλλαγή ανδρικής/γυναικείας φωνής, εξασθένιση φωνητικών

Λειτουργίες καραόκε: ηχώ, εναλλαγή ανδρικής/γυναικείας φωνής, εξασθένιση φωνητικών

Είσοδος και έξοδος γραμμής (3,5 χιλ.)

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

3

Κριτικές

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Πλεονεκτήματα

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Πλεονεκτήματα

Mobilidade

Μειονεκτήματα

som mono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Ημερομηνία χρήσης 2021-06-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Ημερομηνία χρήσης 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Πλεονεκτήματα

Bluetooth Verbindung ist gut

Μειονεκτήματα

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2022-09-08

Η αξιολογηση έγινε για TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2022-09-08

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.