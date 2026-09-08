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The Buds
Τα χρώματα ξεχωρίζουν. Η μουσική σε συνεπαίρνει. Με την τολμηρή εμφάνιση και τη χαλαρή τους διάθεση, τα The Buds κρατούν την καλή διάθεση ζωντανή με ζεστό, λεπτομερή ήχο και μια στρογγυλή έξυπνη θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας. Η ημέρα σας, οι λίστες αναπαραγωγής σας, ο ρυθμός σας.
Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση
Έξυπνη θήκη φόρτισης
Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου
Έως 42 ώρες αναπαραγωγής
Η προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου αντιδρά γρήγορα στο περιβάλλον σας, καταστέλλοντας σε πραγματικό χρόνο τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου. Αν θέλετε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας, η Λειτουργία επίγνωσης επιτρέπει ξανά την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη επίγνωση ενισχύει τις φωνές, ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε χωρίς να αφαιρείτε τα ακουστικά σας.
Πέρα από φορτιστής, αυτή η έξυπνη θήκη σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις κλήσεις, την αναπαραγωγή, την ακύρωση θορύβου και το Auracast™ ή να ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου Lo-Fi. Μπορεί ακόμη και να σας βοηθήσει να τραβάτε φωτογραφίες, ενεργοποιώντας από απόσταση την κάμερα της συνδεδεμένης συσκευής σας. Επιλέξιμα κινούμενα γραφικά βινυλίου, κασέτας και ενισχυτή σάς επιτρέπουν να αλλάζετε την εμφάνιση της έγχρωμης οθόνης αφής 1.47" της θήκης.
Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, έχετε 10 ώρες αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση και επιπλέον 32 ώρες από την έξυπνη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε 7 ώρες και επιπλέον 23 από τη θήκη). Για γρήγορη ενίσχυση, 15 λεπτά σάς προσφέρουν επιπλέον 3 ώρες. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.
4.7
από 5
13
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08