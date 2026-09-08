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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Νέα σελίδα

Moving SoundΠλήρως ασύρματα ακουστικά

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

The Buds

Τα χρώματα ξεχωρίζουν. Η μουσική σε συνεπαίρνει. Με την τολμηρή εμφάνιση και τη χαλαρή τους διάθεση, τα The Buds κρατούν την καλή διάθεση ζωντανή με ζεστό, λεπτομερή ήχο και μια στρογγυλή έξυπνη θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας. Η ημέρα σας, οι λίστες αναπαραγωγής σας, ο ρυθμός σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

The Buds

  • Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

  • Έξυπνη θήκη φόρτισης

  • Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου

  • Έως 42 ώρες αναπαραγωγής

Μπείτε στο κλίμα με την προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου

Μπείτε στο κλίμα με την προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου

Η προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου αντιδρά γρήγορα στο περιβάλλον σας, καταστέλλοντας σε πραγματικό χρόνο τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου. Αν θέλετε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας, η Λειτουργία επίγνωσης επιτρέπει ξανά την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη επίγνωση ενισχύει τις φωνές, ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε χωρίς να αφαιρείτε τα ακουστικά σας.

Συνεχίστε στον ρυθμό σας με τη στρογγυλή έξυπνη θήκη φόρτισης

Συνεχίστε στον ρυθμό σας με τη στρογγυλή έξυπνη θήκη φόρτισης

Πέρα από φορτιστής, αυτή η έξυπνη θήκη σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις κλήσεις, την αναπαραγωγή, την ακύρωση θορύβου και το Auracast™ ή να ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου Lo-Fi. Μπορεί ακόμη και να σας βοηθήσει να τραβάτε φωτογραφίες, ενεργοποιώντας από απόσταση την κάμερα της συνδεδεμένης συσκευής σας. Επιλέξιμα κινούμενα γραφικά βινυλίου, κασέτας και ενισχυτή σάς επιτρέπουν να αλλάζετε την εμφάνιση της έγχρωμης οθόνης αφής 1.47" της θήκης.

Απολαύστε το vibe για περισσότερο, με χρόνο αναπαραγωγής έως και 42 ώρες

Απολαύστε το vibe για περισσότερο, με χρόνο αναπαραγωγής έως και 42 ώρες

Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, έχετε 10 ώρες αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση και επιπλέον 32 ώρες από την έξυπνη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε 7 ώρες και επιπλέον 23 από τη θήκη). Για γρήγορη ενίσχυση, 15 λεπτά σάς προσφέρουν επιπλέον 3 ώρες. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

13

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.