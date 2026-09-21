Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και εύκολες ασύρματες συνδέσεις

Από τη διασκέδαση του Σαββατοκύριακου μέχρι τις σχολικές εργασίες, αυτά τα ακουστικά ανταποκρίνονται σε όλα, προσφέροντας έως και 45 ώρες αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση (η οποία διαρκεί 2 ώρες μέσω USB-C). Ένα ειδικό κουμπί BT στα ακουστικά διευκολύνει τα παιδιά να πραγματοποιούν σύζευξη με τις συσκευές τους, ενώ η συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων τούς επιτρέπει να συνδέονται με περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα.