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TAK6000PK/00
Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Γνωρίστε τα ακουστικά που έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή ακρόαση και τακτικές ανανεώσεις εμφάνισης. Οι οθόνες ePaper στα ακουστικά επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για μια εξατομικευμένη εμφάνιση που αλλάζει εύκολα. Τα όρια έντασης ήχου προστατεύουν τα νεαρά αυτιά στο σπίτι και εν κινήσει.
Ασύρματα ακουστικά επί του αυτιού
Ένταση ήχου περιορισμένη στα 85 dB
Προσαρμόσιμη οθόνη ePaper
Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
Κατασκευασμένα από ανθεκτικά, μη τοξικά υλικά, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις δυσκολίες της καθημερινής χρήσης από παιδιά. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να διπλωθούν σε επίπεδη θέση για εύκολη αποθήκευση σε ένα συρτάρι. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα διπλώσετε σε επίπεδη θέση και προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα μικρό πακέτο που χωρά εύκολα σε τσέπες και τσάντες.
Η συνοδευτική εφαρμογή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό ορίων στον χρόνο αναπαραγωγής, ώστε τα παιδιά να μην ακούν για πολλή ώρα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτών των ακουστικών, όπου η ένταση περιορίζεται στα 75 dB, σε λειτουργία ταξιδιού, η οποία περιορίζει την ένταση στα 85 dB.
Από τη διασκέδαση του Σαββατοκύριακου μέχρι τις σχολικές εργασίες, αυτά τα ακουστικά ανταποκρίνονται σε όλα, προσφέροντας έως και 45 ώρες αναπαραγωγής με πλήρη φόρτιση (η οποία διαρκεί 2 ώρες μέσω USB-C). Ένα ειδικό κουμπί BT στα ακουστικά διευκολύνει τα παιδιά να πραγματοποιούν σύζευξη με τις συσκευές τους, ενώ η συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων τούς επιτρέπει να συνδέονται με περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα.
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 75 dB στην κανονική λειτουργία και στα 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.