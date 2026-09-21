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  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
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  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
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  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
  • Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Νέα σελίδα

Παιδικά ασύρματα ακουστικά κεφαλής

TAK6000BL/00

Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Γνωρίστε τα ακουστικά που έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή ακρόαση και τακτικές ανανεώσεις εμφάνισης. Οι οθόνες ePaper στα καλύμματα των ακουστικών επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για μια εξατομικευμένη εμφάνιση που αλλάζει εύκολα. Τα όρια έντασης προστατεύουν τα νεαρά αυτιά στο σπίτι και εν κινήσει.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

  • Ασύρματα ακουστικά κεφαλής

  • Ένταση περιορισμένη στα 85 dB

  • Προσαρμόσιμη οθόνη ePaper

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Νέα εμφάνιση όποτε τη θέλουν

Νέα εμφάνιση όποτε τη θέλουν

Από οικογενειακές φωτογραφίες ή φωτογραφίες κατοικίδιων μέχρι στιγμιότυπα έργων τέχνης, οι οθόνες ePaper στα καλύμματα των ακουστικών προσφέρουν στα παιδιά έναν διασκεδαστικό τρόπο να εξατομικεύουν τα ακουστικά τους χωρίς αυτοκόλλητα. Απλώς επιλέξτε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε μια κινητή συσκευή και μεταφορτώστε την στην οθόνη μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας. Μετά τη μεταφόρτωση, η εικόνα παραμένει ορατή ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης για το σπίτι και τα ταξίδια*

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης για το σπίτι και τα ταξίδια*

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα νεαρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιοριστεί στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη μελέτη. Για ακρόαση σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Philips Headphones για να ορίσουν όριο έντασης ήχου 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού.*

Άνεση για παιδιά και εύκολη χρήση

Άνεση για παιδιά και εύκολη χρήση

Τα μεγάλα, στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τα παιδιά στη χρήση, ενώ οι κουκκίδες στο πίσω μέρος του στελέχους τούς βοηθούν να βλέπουν πώς πρέπει να τα φορέσουν. Το επενδεδυμένο στέλεχος προσαρμόζεται εύκολα, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά μαξιλαράκια από αφρό μνήμης προσαρμόζονται απαλά στα αυτιά καθώς μεγαλώνουν, για άνετη εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

  • PDF αρχείο, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

  • PDF αρχείο, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση περιορίζεται στα 75 dB στην κανονική λειτουργία και στα 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.