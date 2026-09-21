Νέα εμφάνιση όποτε τη θέλουν

Από οικογενειακές φωτογραφίες ή φωτογραφίες κατοικίδιων μέχρι στιγμιότυπα έργων τέχνης, οι οθόνες ePaper στα καλύμματα των ακουστικών προσφέρουν στα παιδιά έναν διασκεδαστικό τρόπο να εξατομικεύουν τα ακουστικά τους χωρίς αυτοκόλλητα. Απλώς επιλέξτε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε μια κινητή συσκευή και μεταφορτώστε την στην οθόνη μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας. Μετά τη μεταφόρτωση, η εικόνα παραμένει ορατή ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.