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TAK6000BL/00
Εμφάνιση που λατρεύουν. Ήχος που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Γνωρίστε τα ακουστικά που έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή ακρόαση και τακτικές ανανεώσεις εμφάνισης. Οι οθόνες ePaper στα καλύμματα των ακουστικών επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για μια εξατομικευμένη εμφάνιση που αλλάζει εύκολα. Τα όρια έντασης προστατεύουν τα νεαρά αυτιά στο σπίτι και εν κινήσει.
Ασύρματα ακουστικά κεφαλής
Ένταση περιορισμένη στα 85 dB
Προσαρμόσιμη οθόνη ePaper
Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
Από οικογενειακές φωτογραφίες ή φωτογραφίες κατοικίδιων μέχρι στιγμιότυπα έργων τέχνης, οι οθόνες ePaper στα καλύμματα των ακουστικών προσφέρουν στα παιδιά έναν διασκεδαστικό τρόπο να εξατομικεύουν τα ακουστικά τους χωρίς αυτοκόλλητα. Απλώς επιλέξτε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε μια κινητή συσκευή και μεταφορτώστε την στην οθόνη μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας. Μετά τη μεταφόρτωση, η εικόνα παραμένει ορατή ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα νεαρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιοριστεί στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη μελέτη. Για ακρόαση σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Philips Headphones για να ορίσουν όριο έντασης ήχου 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού.*
Τα μεγάλα, στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τα παιδιά στη χρήση, ενώ οι κουκκίδες στο πίσω μέρος του στελέχους τούς βοηθούν να βλέπουν πώς πρέπει να τα φορέσουν. Το επενδεδυμένο στέλεχος προσαρμόζεται εύκολα, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά μαξιλαράκια από αφρό μνήμης προσαρμόζονται απαλά στα αυτιά καθώς μεγαλώνουν, για άνετη εφαρμογή.
Η ένταση περιορίζεται στα 75 dB στην κανονική λειτουργία και στα 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.