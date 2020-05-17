Απολαύστε μουσική σαν στο σπίτι σας

Χαλαρώστε με αυτό το ηχείο Bluetooth και νιώστε σαν το σπίτι σας όπου κι αν βρίσκεστε. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με χρόνο αναπαραγωγής έως και 20 ώρες και λειτουργία power-bank. Χάρη στο σύμμεικτο ύφασμα και το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, αυτό το ηχείο ταιριάζει παντού, ακόμα και σε χώρους με εξαιρετικά μινιμαλιστική αισθητική.