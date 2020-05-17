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Μη διαθέσιμο πλέον
TAJS50/00
Απολαύστε μουσική σαν στο σπίτι σας
Χαλαρώστε με αυτό το ηχείο Bluetooth και νιώστε σαν το σπίτι σας όπου κι αν βρίσκεστε. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με χρόνο αναπαραγωγής έως και 20 ώρες και λειτουργία power-bank. Χάρη στο σύμμεικτο ύφασμα και το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, αυτό το ηχείο ταιριάζει παντού, ακόμα και σε χώρους με εξαιρετικά μινιμαλιστική αισθητική.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 30 W
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank
Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον Georg Jensen, αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth είναι λιτό αλλά εντυπωσιακό. Το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα συνδυάζεται με το ανάγλυφο ύφασμα ηχείου Kvadrat προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής αντίθεση. Οι διακριτικές υπογραφές επωνυμίας παραπέμπουν στη συνεργασία Philips και Georg Jensen.
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.
Η μπαταρία σάς εξασφαλίζει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, έπειτα από πλήρη φόρτιση, ενώ η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης φτάνει τα 20 μέτρα. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο Philips Georg Jensen για να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά. Απλώς πατήστε το κουμπί σύζευξης ηχείων.
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