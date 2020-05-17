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TAJS30/00
Απολαύστε τη μουσική σας παντού. Με στυλ.
Σχεδίαση υψηλής αισθητικής με καμπύλες και ανάγλυφα στοιχεία. Αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth, με ύφασμα από σύμμεικτο μαλλί και επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, μαγνητίζει τα βλέμματα παντού, ενώ προσφέρει πεντακάθαρο ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 6 ώρες.
Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 4 W
Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες
Αδιάβροχη προστασία IPX7
Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον Georg Jensen, αυτό το μικρό, κοίλο ηχείο Bluetooth είναι λιτό αλλά εντυπωσιακό. Το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα συνδυάζεται με το ανάγλυφο ύφασμα ηχείου Kvadrat προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής αντίθεση. Οι διακριτικές υπογραφές επωνυμίας παραπέμπουν στη συνεργασία Philips και Georg Jensen.
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.
Η μπαταρία σάς εξασφαλίζει 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, έπειτα από πλήρη φόρτιση, ενώ υπάρχουν επίσης κουμπιά στο ηχείο για έλεγχο της έντασης του ήχου. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο Philips Georg Jensen για να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά. Απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.
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