6 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Η μπαταρία σάς εξασφαλίζει 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, έπειτα από πλήρη φόρτιση, ενώ υπάρχουν επίσης κουμπιά στο ηχείο για έλεγχο της έντασης του ήχου. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο Philips Georg Jensen για να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά. Απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.