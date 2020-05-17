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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχείο Philips Georg Jensen

TAJS30/00

Απολαύστε τη μουσική σας παντού. Με στυλ.

Σχεδίαση υψηλής αισθητικής με καμπύλες και ανάγλυφα στοιχεία. Αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth, με ύφασμα από σύμμεικτο μαλλί και επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, μαγνητίζει τα βλέμματα παντού, ενώ προσφέρει πεντακάθαρο ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 6 ώρες.

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Απολαύστε τη μουσική σας παντού. Με στυλ.

  • Bluetooth®

  • Ισχύς εξόδου 4 W

  • Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες

  • Αδιάβροχη προστασία IPX7

Απτή αρμονία. Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα

Απτή αρμονία. Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον Georg Jensen, αυτό το μικρό, κοίλο ηχείο Bluetooth είναι λιτό αλλά εντυπωσιακό. Το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα συνδυάζεται με το ανάγλυφο ύφασμα ηχείου Kvadrat προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής αντίθεση. Οι διακριτικές υπογραφές επωνυμίας παραπέμπουν στη συνεργασία Philips και Georg Jensen.

Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά

Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά

Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.

6 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

6 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Η μπαταρία σάς εξασφαλίζει 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, έπειτα από πλήρη φόρτιση, ενώ υπάρχουν επίσης κουμπιά στο ηχείο για έλεγχο της έντασης του ήχου. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο Philips Georg Jensen για να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά. Απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.