ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

Power bank Philips και Georg Jensen

TAJP10/00

4.3

| (3) Κριτικές

Power bank Philips και Georg Jensen

Όταν απαιτείτε όμορφη εμφάνιση από την τεχνολογία σας, αυτό το power bank παρέχει αποτελέσματα. Το σώμα, που διαθέτει λεπτομερή σχεδίαση με σκούρο καφέ δέρμα και στοιχεία από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, καλύπτει μια ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi. Ο αποσπώμενος ιμάντας αποτελεί επίσης καλώδιο USB-A σε USB-C.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισχύς με όμορφη σχεδίαση

Power bank Philips και Georg Jensen

Μέγιστη ισχύς φόρτισης 5 W

Η μεγάλη επιφάνεια φόρτισης διευκολύνει την τοποθέτηση τηλεφώνου και η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 5 W.

Το αποσπώμενο λουράκι μεταφοράς χρησιμοποιείται και ως καλώδιο USB-A σε USB-C.

Το σκούρο καφέ λουράκι μεταφοράς από σιλικόνη ενσωματώνει συνδέσεις USB-A σε USB-C για φόρτιση του power bank.

Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα

Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

3

Κριτικές

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Πλεονεκτήματα

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2021-04-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Πλεονεκτήματα

Geïntegreerde kabel

Μειονεκτήματα

Zwaar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Πλεονεκτήματα

Geen

Μειονεκτήματα

Zie boven

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-26

Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-26

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.