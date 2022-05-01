2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAJP10/00
Power bank Philips και Georg Jensen
Όταν απαιτείτε όμορφη εμφάνιση από την τεχνολογία σας, αυτό το power bank παρέχει αποτελέσματα. Το σώμα, που διαθέτει λεπτομερή σχεδίαση με σκούρο καφέ δέρμα και στοιχεία από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα, καλύπτει μια ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi. Ο αποσπώμενος ιμάντας αποτελεί επίσης καλώδιο USB-A σε USB-C.
Η μεγάλη επιφάνεια φόρτισης διευκολύνει την τοποθέτηση τηλεφώνου και η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 5 W.
Το σκούρο καφέ λουράκι μεταφοράς από σιλικόνη ενσωματώνει συνδέσεις USB-A σε USB-C για φόρτιση του power bank.
Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινίρισμα
4.3
από 5
3
Κριτικές
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Πλεονεκτήματα
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Πλεονεκτήματα
Geïntegreerde kabel
Μειονεκτήματα
Zwaar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2021-01-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Πλεονεκτήματα
Geen
Μειονεκτήματα
Zie boven
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-26
Η αξιολογηση έγινε για TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-26