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  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
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  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
  • Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Κριτικές
Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν
Έμπνευση. Όρεξη. Συγκέντρωση. Με την κορυφαία λειτουργία Ενεργής ακύρωσης θορύβου και τον καθαρό ήχο για κλήσεις, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Το πλήρως ενσωματωμένο Google Assistant σάς επιτρέπει να κάνετε περισσότερα χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Ενσωματωμένο Google Assistant

  • Bluetooth πολλαπλών σημείων

  • Στοιχεία ελέγχου αφής

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάστε στα σημεία που θέλετε

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάστε στα σημεία που θέλετε

Όταν το τραγούδι αξίζει την πλήρη προσοχή σας, αυτά τα ασύρματα ακουστικά σάς επιτρέπουν να βυθιστείτε στη μουσική. Ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο συνδυάζονται για να φιλτράρουν τον εξωτερικό θόρυβο. Καλύψτε το δεξί κάλυμμα του αυτιού για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία επίγνωσης και να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο.

Στρογγυλεμένη σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί. Κομψή εμφάνιση, κορυφαίος ήχος

Στρογγυλεμένη σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί. Κομψή εμφάνιση, κορυφαίος ήχος

Τα στρογγυλά καλύμματα αυτιών χαρίζουν ξεχωριστή αίσθηση στιλ. Η εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί δημιουργεί μια μόνωση που αποκλείει παθητικά τους εξωτερικούς θορύβους. Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 40 χιλ. παρέχουν βαθιά μπάσα, ισορροπημένες μεσαίες συχνότητες και κρυστάλλινες υψηλές συχνότητες.

Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σάς δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνοι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.4

από 5

18

Κριτικές

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Πλεονεκτήματα

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Μειονεκτήματα

Kein aptx

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Πλεονεκτήματα

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Μειονεκτήματα

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Πλεονεκτήματα

Heerlijke en snelle bediening.

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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