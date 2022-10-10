2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAH9505BK/00
Ακύρωση θορύβου Pro
Ενσωματωμένο Google Assistant
Bluetooth πολλαπλών σημείων
Στοιχεία ελέγχου αφής
Όταν το τραγούδι αξίζει την πλήρη προσοχή σας, αυτά τα ασύρματα ακουστικά σάς επιτρέπουν να βυθιστείτε στη μουσική. Ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο συνδυάζονται για να φιλτράρουν τον εξωτερικό θόρυβο. Καλύψτε το δεξί κάλυμμα του αυτιού για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία επίγνωσης και να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο.
Τα στρογγυλά καλύμματα αυτιών χαρίζουν ξεχωριστή αίσθηση στιλ. Η εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί δημιουργεί μια μόνωση που αποκλείει παθητικά τους εξωτερικούς θορύβους. Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 40 χιλ. παρέχουν βαθιά μπάσα, ισορροπημένες μεσαίες συχνότητες και κρυστάλλινες υψηλές συχνότητες.
Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σάς δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνοι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.
2.4
από 5
18
Κριτικές
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Πλεονεκτήματα
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Μειονεκτήματα
Kein aptx
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Πλεονεκτήματα
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Μειονεκτήματα
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Πλεονεκτήματα
Heerlijke en snelle bediening.
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Η ονομασία Google αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Το Google Fast Pair δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.