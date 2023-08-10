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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Κριτικές

Καθαρές κλήσεις. Εξαιρετικός ήχος.

Στο γραφείο, στις μετακινήσεις και οπουδήποτε αλλού, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής και ενσωματωμένο μικρόφωνο αποδίδουν υπέροχα. Η προηγμένη ακύρωση θορύβου αφαιρεί τους αντιπερισπασμούς από το περιβάλλον σας, ενώ σας προσφέρει και καθαρές κλήσεις σε κάθε σύσκεψη!

Δείτε όλα τα οφέλη

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  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Καθαρές κλήσεις, δυνατότητα μικροφώνου

  • Bluetooth πολλαπλών σημείων

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 55 ώρες

Κομψή σχεδίαση με ακύρωση θορύβου Pro

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Αυτά τα ελαφριά ασύρματα ακουστικά έχουν υπέροχη εμφάνιση και σας επιτρέπουν και να εστιάσετε σε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Το προηγμένο σύστημα ακύρωσης θορύβου φιλτράρει τους ανεπιθύμητους ήχους. Η λειτουργία Επίγνωσης σάς επιτρέπει να επανέρχεστε σε επαφή με το περιβάλλον όταν χρειάζεται.

Εξαιρετικός ήχος από οδηγούς 40 χιλ.

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Οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί των 40 χιλ. παρέχουν εξαιρετική λεπτομέρεια και μπάσα για κάθε τραγούδι ή podcast. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου για να απολαύσετε αρχεία ήχου υψηλής ανάλυσης από την αγαπημένη σας υπηρεσία μετάδοσης. Όταν τελειώσετε, η σκληρή θήκη διατηρεί τα ακουστικά σας ασφαλή.

Bluetooth πολλαπλών σημείων. Σύνδεση με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Bluetooth πολλαπλών σημείων. Σύνδεση με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Παρακολουθήστε μια ταινία στο tablet σας. Κάντε μια κλήση από το τηλέφωνό σας. Με τη συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και δύο έξυπνες συσκευές στα ακουστικά και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες σας!

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

4
3
2

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Πλεονεκτήματα

Audio molto buono

Μειονεκτήματα

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Η αξιολογηση έγινε για TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

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Date of Use 2022-07-10

05/12/2022

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Cuffie eccezionali per il lavoro o il relax

Cuffie eccezionali sia quando sono a lavoro e ho bisogno di concentrarmi che a casa quando ho voglia di relax per ascoltare musica. La cancellazione del rumore è super efficace in entrambi i casi, si può regolare (o spegnere del tutto) semplicemente dal pulsante sulle cuffie o tramite l'app dedicata "Philips Cuffie" (che permette anche di modificare altre impostazioni come l'equalizzazione). C'è anche una modalità "awareness" che è utile se si utilizzano le cuffie in movimento così da rimanere attenti a quello che succede intorno. A lavoro sono comode anche perché con il Bluetooth multipoint mi posso collegare contemporaneamente a due dispositivi: per me vuol dire collegare il telefono del lavoro e quello personale allo stesso tempo, potendo passare quindi da uno all'altro senza problemi. Inoltre, in dotazione c'è anche un microfono esterno da poter agganciare durante le riunioni online così da migliorare la ricezione del microfono. Sempre in dotazione c'è anche un apposito dongle USB (e USB-C) da usare per collegarle al computer. Funzionalità carina è la luce rossa che lampeggia durante le chiamate per avvisare chi ti è intorno che sei impegnato in una telefonata/riunione. La durata della batteria è fenomenale, le uso per giorni e giorni intensamente senza bisogno di ricaricarle. C'è anche un cavo AUX in dotazione volendo. La custodia è molto comoda e resistente per trasportarle. Il design è rifinito, sono comode da indossare (con possibilità di regolare l'archetto sopra la testa) e non affaticano anche durante ascolti prolungati. Super consigliate per qualsiasi occasione, a lavoro come in viaggio o per ascoltare musica a casa.

Πλεονεκτήματα

Cancellazione del rumore, Bluetooth multipoint, durata batteria

Μειονεκτήματα

Nessuno

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Η αξιολογηση έγινε για TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2021-11-05

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Date of Use 2021-11-05

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Πλεονεκτήματα

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Μειονεκτήματα

vrij groot maar zit goed

Η αξιολογηση έγινε για TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

Η αξιολογηση έγινε για TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια αναπαραγωγής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.