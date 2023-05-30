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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά με ήχο υψηλής ανάλυσης

TAH8505BK/00

4
| (8) Κριτικές
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Ακούστε τη μουσική σας, όχι τη βροχή. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου σε αυτά τα ασύρματα ακουστικά, ώστε να ταιριάζουν με την περίπτωσή σας. Με 30 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και ευέλικτη γρήγορη φόρτιση, μπορείτε να ακούτε μουσική καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
Δείτε όλα τα οφέλη

ασύρματα ακουστικά ενεργής ακύρωσης θορύβου

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  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ή ομιλίας (25 ώρες με ενεργή τη λειτουργία ANC)

Αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για κάθε ταξίδι. Μόνο με μία φόρτιση διάρκειας 2 ωρών, σάς προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής (ή χρόνο ομιλίας) έως 30 ώρες, με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, και 25 ώρες με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη. Τα δύο επίπεδα γρήγορης φόρτισης προσφέρουν ακόμα 2 ή 6 ώρες αναπαραγωγής αντίστοιχα.

Ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC). Βυθιστείτε στη μουσική χωρίς ενοχλήσεις

Αφήστε τα όλα πίσω σας με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου. Είστε στο τρένο ή έχει πολύ φασαρία στο γραφείο σας; Με ένα πάτημα στο περίβλημα των ακουστικών, δεν θα σας ενοχλεί κανένας ήχος. Εάν βρίσκεστε έξω, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία επίγνωσης, για να απολαμβάνετε τη μουσική σας και παράλληλα να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.

Ρυθμιζόμενο και μαλακό στήριγμα κεφαλής. Μαλακά καλύμματα που αγκαλιάζουν το αυτί

Από λίστες αναπαραγωγής έως podcast, οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν βαθιά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο μεσαίων συχνοτήτων. Τα μαλακά καλύμματα αγκαλιάζουν και εφαρμόζουν στο αυτί, αποκλείοντας τους εξωτερικούς θορύβους. Το στήριγμα κεφαλής είναι ελαφρύ, μαλακό και ρυθμίζεται εύκολα: αυτά τα ακουστικά δεν πρόκειται ποτέ να μπερδευτούν στα μαλλιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

8

Κριτικές

3
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Πλεονεκτήματα

Super geluid

Μειονεκτήματα

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Πλεονεκτήματα

Very good sound.

Μειονεκτήματα

volume is not so easy to set.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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