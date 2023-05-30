2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAH8505BK/00
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για κάθε ταξίδι. Μόνο με μία φόρτιση διάρκειας 2 ωρών, σάς προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής (ή χρόνο ομιλίας) έως 30 ώρες, με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, και 25 ώρες με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη. Τα δύο επίπεδα γρήγορης φόρτισης προσφέρουν ακόμα 2 ή 6 ώρες αναπαραγωγής αντίστοιχα.
Αφήστε τα όλα πίσω σας με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου. Είστε στο τρένο ή έχει πολύ φασαρία στο γραφείο σας; Με ένα πάτημα στο περίβλημα των ακουστικών, δεν θα σας ενοχλεί κανένας ήχος. Εάν βρίσκεστε έξω, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία επίγνωσης, για να απολαμβάνετε τη μουσική σας και παράλληλα να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
Από λίστες αναπαραγωγής έως podcast, οι απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν βαθιά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο μεσαίων συχνοτήτων. Τα μαλακά καλύμματα αγκαλιάζουν και εφαρμόζουν στο αυτί, αποκλείοντας τους εξωτερικούς θορύβους. Το στήριγμα κεφαλής είναι ελαφρύ, μαλακό και ρυθμίζεται εύκολα: αυτά τα ακουστικά δεν πρόκειται ποτέ να μπερδευτούν στα μαλλιά σας.
4.0
από 5
8
Κριτικές
Vaart
30/05/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Πλεονεκτήματα
Super geluid
Μειονεκτήματα
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Πλεονεκτήματα
Very good sound.
Μειονεκτήματα
volume is not so easy to set.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν