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Μη διαθέσιμο πλέον
TAH6506BK/00
Ενεργή ακύρωση θορύβου
Λεπτά και ελαφριά
Σύζευξη πολλαπλών σημείων
Θέλετε να μειώσετε τον θόρυβο όταν βρίσκεστε εν κινήσει; Τα εσωτερικά μικρόφωνα στα ακουστικά αυτών των ασύρματων ακουστικών φιλτράρουν τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε, ώστε να απολαμβάνετε ελεύθερα τις αγαπημένες σας μελωδίες.
Τα οβάλ καλύμματα των αυτιών και το λεπτό πλαίσιο προσδίδουν μια ξεχωριστή αίσθηση στυλ. Η εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί δημιουργεί μια μόνωση που απομονώνει παθητικά τον εξωτερικό θόρυβο. Οι οδηγοί 32 χιλ. παρέχουν βαθιά μπάσα και καθαρό, λεπτομερή ήχο.
Βελτιστοποιήστε την εργάσιμη ημέρα σας. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε δύο συσκευές Bluetooth και να εναλλάσσονται μεταξύ τους όπως εσείς θέλετε. Έτσι, μπορείτε να ακούτε μουσική από το φορητό υπολογιστή σας και να δέχεστε κλήσεις από το τηλέφωνό σας.
2.9
από 5
17
Κριτικές
minfer
13/04/2023
España
auriculares muy buenos
auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada
Πλεονεκτήματα
materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar
Μειονεκτήματα
por pone algo no lleva para bar o subir el volumen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Πλεονεκτήματα
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Μειονεκτήματα
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares sem fios
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares sem fios
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Πλεονεκτήματα
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Μειονεκτήματα
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.