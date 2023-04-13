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  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
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  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
  • Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Κριτικές
Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.
Αυτά τα εξαιρετικά λεπτά ασύρματα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη συγκέντρωση. Όποτε κι αν τα χρησιμοποιείτε, η ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπει να βυθίζεστε στη μουσική που αγαπάτε. Είναι επίσης εύκολο να κάνετε πολλά πράγματα μαζί – μπορείτε να συζεύξετε ταυτόχρονα έως και δύο συσκευές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή.

  • Ενεργή ακύρωση θορύβου

  • Λεπτά και ελαφριά

  • Σύζευξη πολλαπλών σημείων

Επικεντρωθείτε στη μουσική σας με την ενεργή ακύρωση θορύβου

Επικεντρωθείτε στη μουσική σας με την ενεργή ακύρωση θορύβου

Θέλετε να μειώσετε τον θόρυβο όταν βρίσκεστε εν κινήσει; Τα εσωτερικά μικρόφωνα στα ακουστικά αυτών των ασύρματων ακουστικών φιλτράρουν τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε, ώστε να απολαμβάνετε ελεύθερα τις αγαπημένες σας μελωδίες.

Λεπτή σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί. Ξεχωριστή εμφάνιση.

Τα οβάλ καλύμματα των αυτιών και το λεπτό πλαίσιο προσδίδουν μια ξεχωριστή αίσθηση στυλ. Η εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί δημιουργεί μια μόνωση που απομονώνει παθητικά τον εξωτερικό θόρυβο. Οι οδηγοί 32 χιλ. παρέχουν βαθιά μπάσα και καθαρό, λεπτομερή ήχο.

Συνδεσιμότητα πολλών σημείων Bluetooth. Εργαστείτε καλύτερα!

Συνδεσιμότητα πολλών σημείων Bluetooth. Εργαστείτε καλύτερα!

Βελτιστοποιήστε την εργάσιμη ημέρα σας. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε δύο συσκευές Bluetooth και να εναλλάσσονται μεταξύ τους όπως εσείς θέλετε. Έτσι, μπορείτε να ακούτε μουσική από το φορητό υπολογιστή σας και να δέχεστε κλήσεις από το τηλέφωνό σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.9

από 5

17

Κριτικές

3

13/04/2023

España

España

auriculares muy buenos

auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada

Πλεονεκτήματα

materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar

Μειονεκτήματα

por pone algo no lleva para bar o subir el volumen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares inalámbricos

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Πλεονεκτήματα

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Μειονεκτήματα

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares sem fios

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Auriculares sem fios

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Πλεονεκτήματα

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Μειονεκτήματα

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.