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  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
  • Τώρα είναι η δική σας στιγμή
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τώρα είναι η δική σας στιγμή
Από τα αγαπημένα σας κομμάτια έως τα πιο πρόσφατα podcast, αυτά τα απλά ακουστικά κλειστού τύπου προσφέρουν άνετη εφαρμογή και καθαρό ήχο. Τέλειο για καθημερινή χρήση, το καλώδιο 2 μ. έχει το ιδανικό μήκος για σύνδεση των αγαπημένων σας συσκευών.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τώρα είναι η δική σας στιγμή

  • Μαλακές επενδύσεις

  • Οδηγοί 40 χιλ.

  • Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής

  • Καλώδιο ακουστικών μήκους 2 μ.

Απολαύστε ό,τι ακούτε

Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σάς επιτρέπουν να ακούτε άνετα για όσο διάστημα θέλετε. Οι πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. σάς προσφέρουν κρυστάλλινο, πεντακάθαρο ήχο. Το σχέδιο που αγκαλιάζει το αυτί διασφαλίζει καλή παθητική απομόνωση θορύβου ώστε οι άλλοι να μην ακούν αυτό που ακούτε.

Άνεση που διαρκεί όλη την ημέρα. Καθημερινή ευκολία

Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, ενώ τα μαλακά καλύμματα με επένδυση είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση. Δεν υπάρχει μπαταρία, επομένως δεν υπάρχει περιορισμός και στον χρόνο αναπαραγωγής. Ιδανική περίπτωση όταν το παρακάνετε με τα πιο πρόσφατα podcast.

Συνδέστε στις αγαπημένες σας συσκευές

Το καλώδιο των ακουστικών μήκους 2 μ. είναι ιδανικό για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή ή tablet. Εάν μετακινείστε συχνά, αυτό το καλώδιο σάς επιτρέπει να φυλάσσετε τη συσκευή με ασφάλεια στην τσάντα ή στην τσέπη ενώ ακούτε με hands-free.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.7

από 5

7

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Πλεονεκτήματα

Goed geluid en een lang snoer

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.