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Μη διαθέσιμο πλέον
Μαλακές επενδύσεις
Οδηγοί 40 χιλ.
Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Καλώδιο ακουστικών μήκους 2 μ.
Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σάς επιτρέπουν να ακούτε άνετα για όσο διάστημα θέλετε. Οι πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. σάς προσφέρουν κρυστάλλινο, πεντακάθαρο ήχο. Το σχέδιο που αγκαλιάζει το αυτί διασφαλίζει καλή παθητική απομόνωση θορύβου ώστε οι άλλοι να μην ακούν αυτό που ακούτε.
Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, ενώ τα μαλακά καλύμματα με επένδυση είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση. Δεν υπάρχει μπαταρία, επομένως δεν υπάρχει περιορισμός και στον χρόνο αναπαραγωγής. Ιδανική περίπτωση όταν το παρακάνετε με τα πιο πρόσφατα podcast.
Το καλώδιο των ακουστικών μήκους 2 μ. είναι ιδανικό για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή ή tablet. Εάν μετακινείστε συχνά, αυτό το καλώδιο σάς επιτρέπει να φυλάσσετε τη συσκευή με ασφάλεια στην τσάντα ή στην τσέπη ενώ ακούτε με hands-free.
3.7
από 5
7
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Πλεονεκτήματα
Goed geluid en een lang snoer
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor