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Ασύρματα ακουστικά

TAH1108BK/00

Κρατήστε τη μουσική σας κοντά σας

Ακούστε πάντα τους ήχους που αγαπάτε. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά σας χαρίζουν 15 ώρες αναπαραγωγής με καθαρό ήχο. Τα κουμπιά διαθέτουν καλύμματα για να ελέγχετε εύκολα τη μουσική και τις κλήσεις, ενώ διπλώνουν για εύκολη αποθήκευση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κρατήστε τη μουσική σας κοντά σας

  • Οδηγοί 30 χιλ./κλειστού τύπου

  • Bluetooth®

  • Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής

  • Επίπεδη αναδίπλωση

15 ώρες αναπαραγωγής και γρήγορη φόρτιση

Είναι εύκολο να συζεύξετε αυτά τα ακουστικά Bluetooth, τα οποία σας προσφέρουν έως και 15 ώρες αναπαραγωγής με μια φόρτιση 2 ωρών. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 3 ώρες.

Πεντακάθαρος ήχος

Οι πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 30 χιλ. σάς προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο, ενώ η σχεδίαση κλειστού τύπου εξασφαλίζει τέλεια απομόνωση ήχου. Απολαύστε κάθε λεπτό της μουσικής σας χωρίς να την ακούν οι άλλοι.

Εύκολα στην εφαρμογή. Εύκολα στη χρήση

Τα μαλακά μαξιλαράκια ακουστικών προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση κατά την ακρόαση. Με τα κουμπιά στο ακουστικό μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση, να παραλείπετε ή να διακόπτετε προσωρινά κομμάτια, να απαντάτε ή να απορρίπτετε κλήσεις και πολλά άλλα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.