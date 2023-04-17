15 ώρες αναπαραγωγής και γρήγορη φόρτιση

Είναι εύκολο να συζεύξετε αυτά τα ακουστικά Bluetooth, τα οποία σας προσφέρουν έως και 15 ώρες αναπαραγωγής με μια φόρτιση 2 ωρών. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 3 ώρες.