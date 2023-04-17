2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
TAH1108BK/00
Κρατήστε τη μουσική σας κοντά σας
Ακούστε πάντα τους ήχους που αγαπάτε. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά σας χαρίζουν 15 ώρες αναπαραγωγής με καθαρό ήχο. Τα κουμπιά διαθέτουν καλύμματα για να ελέγχετε εύκολα τη μουσική και τις κλήσεις, ενώ διπλώνουν για εύκολη αποθήκευση.
Οδηγοί 30 χιλ./κλειστού τύπου
Bluetooth®
Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Επίπεδη αναδίπλωση
Είναι εύκολο να συζεύξετε αυτά τα ακουστικά Bluetooth, τα οποία σας προσφέρουν έως και 15 ώρες αναπαραγωγής με μια φόρτιση 2 ωρών. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 3 ώρες.
Οι πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 30 χιλ. σάς προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο, ενώ η σχεδίαση κλειστού τύπου εξασφαλίζει τέλεια απομόνωση ήχου. Απολαύστε κάθε λεπτό της μουσικής σας χωρίς να την ακούν οι άλλοι.
Τα μαλακά μαξιλαράκια ακουστικών προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση κατά την ακρόαση. Με τα κουμπιά στο ακουστικό μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση, να παραλείπετε ή να διακόπτετε προσωρινά κομμάτια, να απαντάτε ή να απορρίπτετε κλήσεις και πολλά άλλα.
Κριτικές
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.