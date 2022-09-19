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TAEP200/12
Απολαύστε τα πάντα - από DVD και USB
Η συσκευή DVD των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Η συσκευή DVD TAEP200 της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.
USB 2.0
Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/Α μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολέων.
Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ή DVD-RW. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.
Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.
3.2
από 5
70
Κριτικές
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Πλεονεκτήματα
Easy set up
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD player
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD player
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAEP200 DVD-Player
Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAEP200 DVD-Player
Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08
Dingspel.
25/05/2026
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.
Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.
Πλεονεκτήματα
Strak en modern model + prima kwaliteit
Μειονεκτήματα
Kan ik niet benoemen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD-speler
Ημερομηνία χρήσης 2026-04-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD-speler
Ημερομηνία χρήσης 2026-04-20
Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.