ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

DVD player

TAEP200/12

3.2

| (70) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Απολαύστε τα πάντα - από DVD και USB

Η συσκευή DVD των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Η συσκευή DVD TAEP200 της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τα πάντα - από DVD και USB

  • USB 2.0

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/Α μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολέων.

Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ή DVD-RW. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά

Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.2

από 5

70

Κριτικές

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Πλεονεκτήματα

Easy set up

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD player

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD player

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAEP200 DVD-Player

Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAEP200 DVD-Player

Ημερομηνία χρήσης 2026-07-08

25/05/2026

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.

Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.

Πλεονεκτήματα

Strak en modern model + prima kwaliteit

Μειονεκτήματα

Kan ik niet benoemen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD-speler

Ημερομηνία χρήσης 2026-04-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAEP200 DVD-speler

Ημερομηνία χρήσης 2026-04-20

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.