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Ενδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

TAE5008BK/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε

Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων.

Απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες με πανίσχυρα μπάσα. Αυτά τα ενδώτια ακουστικά προσφέρουν άνετη εφαρμογή, ενώ διαθέτουν ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο για να περιηγείστε εύκολα στις λίστες αναπαραγωγής. Έτσι, μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς να χάνετε ούτε μία νότα από το αγαπημένο σας κομμάτι!

Δείτε όλα τα οφέλη

Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων.

  • Πανίσχυρο μπάσο

  • Ελαφριά ενδώτια εφαρμογή

  • Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο 3 κουμπιών

  • Υποδοχή USB-C

Δυναμικά μπάσα και πεντακάθαρος ήχος, ό,τι κι αν ακούτε

Απολαύστε τα αγαπημένα σας κομμάτια οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς 10 χιλ. για εντυπωσιακά μπάσα. Απολαύστε άνετη ακρόαση χάρη στην άψογη εφαρμογή τους.

Ο ενσωματωμένος Ψ/Α μετατροπέας βελτιώνει την ποιότητα του ήχου

Ακούστε τις λίστες αναπαραγωγής σας ακριβώς όπως πρέπει να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ενσωματωμένο Ψ/Α μετατροπέα, ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα της ακρόασης. Απολαύστε κάθε δευτερόλεπτο της αγαπημένης σας μουσικής.

Ακούστε τη μουσική σας με απόλυτη άνεση όλη τη μέρα

Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ σε τρία μεγέθη προσφέρουν άψογη εφαρμογή, για να μπορείτε να τα φοράτε πολλές ώρες συνεχόμενα. Απολαύστε άνετη ακρόαση που διαρκεί όλη την μέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.