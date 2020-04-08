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Μη διαθέσιμο πλέον
TABH305BK/00
Έντονα, δυνατά μπάσα. Καμία ενόχληση.
Ακούστε τη μουσική σας με έντονα, δυνατά μπάσα και αποφύγετε τις ενοχλήσεις με την ενεργή ακύρωση θορύβου (Active Noise Cancellation – ANC). Αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε τα beat που αγαπάτε. Μπορείτε να απολαύσετε έως και 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, ακόμα και με ενεργή τη λειτουργία ANC.
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Πλήρης αναδίπλωση
Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) εξασφαλίζει ότι ο θόρυβος του τρένου δεν παρεμβάλλεται στη μουσική σας. Θέλετε ησυχία; Απλά ενεργοποιήστε τη λειτουργία ANC χωρίς να αναπαράγεται μουσική. Απολαύστε έως 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με την ενεργή ακύρωση θορύβου και 18 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με ανενεργή ακύρωση θορύβου. Ο χρόνος φόρτισης είναι μόλις 2 ώρες μέσω USB.
Πάρτε την πίστα του χορού μαζί σας. Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. εξασφαλίζουν ευκρινή ήχο και δυνατά μπάσα.
Με βάρος μόλις 145,5 γρ., αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν δυνατά μπάσα με πραγματικά άνετη εφαρμογή. Το στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα και είναι εξαιρετικά ελαφρύ για απόλυτα διακριτική αίσθηση. Τα μαλακά καλύμματα μπορούν να περιστραφούν για να προσφέρουν ιδανική εφαρμογή.
4.3
από 5
3
Κριτικές
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Πλεονεκτήματα
relación calidad precio
Μειονεκτήματα
autonomía un poco corta
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
Trombine
09/03/2022
France
Επαληθευμένος αγοραστής
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Πλεονεκτήματα
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Μειονεκτήματα
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-09
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Πλεονεκτήματα
geluid
Μειονεκτήματα
connectivity
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-23
Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-23
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν