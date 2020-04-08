ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά ακύρωσης θορύβου

TABH305BK/00

4.3

| (3) Κριτικές

Έντονα, δυνατά μπάσα. Καμία ενόχληση.

Ακούστε τη μουσική σας με έντονα, δυνατά μπάσα και αποφύγετε τις ενοχλήσεις με την ενεργή ακύρωση θορύβου (Active Noise Cancellation – ANC). Αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε τα beat που αγαπάτε. Μπορείτε να απολαύσετε έως και 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, ακόμα και με ενεργή τη λειτουργία ANC.

Δείτε όλα τα οφέλη

Έντονα, δυνατά μπάσα. Καμία ενόχληση.

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Πλήρης αναδίπλωση

15 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC)

Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) εξασφαλίζει ότι ο θόρυβος του τρένου δεν παρεμβάλλεται στη μουσική σας. Θέλετε ησυχία; Απλά ενεργοποιήστε τη λειτουργία ANC χωρίς να αναπαράγεται μουσική. Απολαύστε έως 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με την ενεργή ακύρωση θορύβου και 18 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με ανενεργή ακύρωση θορύβου. Ο χρόνος φόρτισης είναι μόλις 2 ώρες μέσω USB.

Δυνατά μπάσα. Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ.

Πάρτε την πίστα του χορού μαζί σας. Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. εξασφαλίζουν ευκρινή ήχο και δυνατά μπάσα.

Βάρος μόλις 145,5 γρ. Ανάλαφρη αίσθηση. Κορυφαίες δυνατότητες ακρόασης

Με βάρος μόλις 145,5 γρ., αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν δυνατά μπάσα με πραγματικά άνετη εφαρμογή. Το στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα και είναι εξαιρετικά ελαφρύ για απόλυτα διακριτική αίσθηση. Τα μαλακά καλύμματα μπορούν να περιστραφούν για να προσφέρουν ιδανική εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

3

Κριτικές

4
2
1

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Πλεονεκτήματα

relación calidad precio

Μειονεκτήματα

autonomía un poco corta

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

09/03/2022

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Πλεονεκτήματα

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Μειονεκτήματα

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-09

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Πλεονεκτήματα

geluid

Μειονεκτήματα

connectivity

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-23

Η αξιολογηση έγινε για TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-23

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν