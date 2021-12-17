ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Σχέδιο πλευράς συνδέσμου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Σχέδιο πλευράς συνδέσμου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

SoundBar 3,1 με ασύρματο υπογούφερ

TAB8805/10

2.8

| (21) Κριτικές

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος

Δώστε άλλη αίσθηση στις νύχτες ταινίας με αυτό το πανίσχυρο soundbar με ασύρματο υπογούφερ. Ο καθηλωτικός ήχος 3D της τεχνολογίας Dolby Atmos σας θέτει στο επίκεντρο της σκηνής. Χάρη στη συμβατότητα με συστήματα Play-Fi, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον με πραγματικό ήχο Surround.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος

  • Ασύρματο υπογούφερ 400W μέγ.

  • Dolby Atmos®

  • Συμβατότητα με DTS Play-Fi

  • Συνδέεται με βοηθούς φωνής

Έξυπνο soundbar. Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος

Έξυπνο soundbar. Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος

Αυτό το soundbar φέρνει 300W πλούσιο ήχο σε όλα όσα παρακολουθείτε και σε κάθε κομμάτι που αγαπάτε. 3.1 κανάλια γεμίζουν κάθε δωμάτιο με μαγικά soundtrack, καταιγιστικά εφέ και πεντακάθαρους διαλόγους. Το ασύρματο υπογούφερ ενισχύει κάθε έκρηξη και κάθε ρυθμό.

Dolby Atmos. Για έντονες συγκινήσεις

Dolby Atmos. Για έντονες συγκινήσεις

Αυξήστε την ένταση, ό,τι κι αν παρακολουθείτε. Αυτό το soundbar συμβατό με Dolby Atmos αναπαράγει το βάθος και το ύψος, δημιουργώντας εικονικό τρισδιάστατο ήχο Surround που ρέει πάνω και γύρω σας.

Play-Fi. Από ήχο πολλών δωματίων σε ήχο Surround

Play-Fi. Από ήχο πολλών δωματίων σε ήχο Surround

Η εύκολη συμβατότητα με Play-Fi θα κάνει αυτό το soundbar το αστέρι της ηχητικής σας εγκατάστασης πολλών δωματίων. Μπορείτε να συγχρονίσετε ηχεία συμβατά με Play-Fi για ήχο πολλών δωματίων ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα πραγματικό σύστημα ήχου Surround: όλα αυτά από την εφαρμογή Philips Sound ή Play-Fi.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.8

από 5

21

Κριτικές

4

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Πλεονεκτήματα

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2020-11-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Πλεονεκτήματα

Great sound

Μειονεκτήματα

Slightly larger than previous soundbar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-24

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-06

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.