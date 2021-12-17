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Μη διαθέσιμο πλέον
TAB8805/10
Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος
Δώστε άλλη αίσθηση στις νύχτες ταινίας με αυτό το πανίσχυρο soundbar με ασύρματο υπογούφερ. Ο καθηλωτικός ήχος 3D της τεχνολογίας Dolby Atmos σας θέτει στο επίκεντρο της σκηνής. Χάρη στη συμβατότητα με συστήματα Play-Fi, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον με πραγματικό ήχο Surround.
Ασύρματο υπογούφερ 400W μέγ.
Dolby Atmos®
Συμβατότητα με DTS Play-Fi
Συνδέεται με βοηθούς φωνής
Αυτό το soundbar φέρνει 300W πλούσιο ήχο σε όλα όσα παρακολουθείτε και σε κάθε κομμάτι που αγαπάτε. 3.1 κανάλια γεμίζουν κάθε δωμάτιο με μαγικά soundtrack, καταιγιστικά εφέ και πεντακάθαρους διαλόγους. Το ασύρματο υπογούφερ ενισχύει κάθε έκρηξη και κάθε ρυθμό.
Αυξήστε την ένταση, ό,τι κι αν παρακολουθείτε. Αυτό το soundbar συμβατό με Dolby Atmos αναπαράγει το βάθος και το ύψος, δημιουργώντας εικονικό τρισδιάστατο ήχο Surround που ρέει πάνω και γύρω σας.
Η εύκολη συμβατότητα με Play-Fi θα κάνει αυτό το soundbar το αστέρι της ηχητικής σας εγκατάστασης πολλών δωματίων. Μπορείτε να συγχρονίσετε ηχεία συμβατά με Play-Fi για ήχο πολλών δωματίων ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα πραγματικό σύστημα ήχου Surround: όλα αυτά από την εφαρμογή Philips Sound ή Play-Fi.
2.8
από 5
21
Κριτικές
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Πλεονεκτήματα
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2020-11-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Πλεονεκτήματα
Great sound
Μειονεκτήματα
Slightly larger than previous soundbar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-24
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-06