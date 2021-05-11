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Μη διαθέσιμο πλέον
TAB8405/10
Σαν να κάθεστε στην πρώτη σειρά
Ενισχύστε τον ήχο κάθε ταινίας, αθλητικού γεγονότος και λίστας αναπαραγωγής. Αυτό το κομψό soundbar με ασύρματο υπογούφερ και τεχνολογία Dolby Atmos παρέχει καλύτερα μπάσα και κρυστάλλινους διαλόγους. Επιπλέον, ενσωματώνεται εύκολα σε μια εγκατάσταση πολλών δωματίων.
Ασύρματο υπογούφερ 240W μέγ.
Dolby Atmos®
Συμβατότητα με DTS Play-Fi
Συνδέεται με βοηθούς φωνής
Ζήστε τη συναρπαστική εμπειρία των ζωντανών σπορ στο σαλόνι σας. Η λειτουργία Stadium EQ σάς βυθίζει στο θόρυβο του πλήθους, σαν να κάθεστε στο στάδιο! Νιώστε τη συγκίνηση σε κάθε σημαντική στιγμή ακούγοντας ταυτόχρονα τον σχολιασμό του εκφωνητή.
Ρωτήστε συσκευές με Alexa ή οποιοδήποτε ηχείο που λειτουργεί με το Google Assistant για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω του soundbar. Προτιμάτε το Siri; Αυτό το soundbar λειτουργεί με το Apple AirPlay 2, έτσι μπορείτε να ρωτήσετε ελεύθερα. Αυξήστε την ένταση της μουσικής. Παραλείψτε κομμάτια. Όλα εντελώς hands-free.
3.9
από 5
34
Κριτικές
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Πλεονεκτήματα
Sound, ascetics.
Μειονεκτήματα
None yet.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Πλεονεκτήματα
Dolby atmos on a budget
Μειονεκτήματα
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-03-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ημερομηνία χρήσης 2021-03-15
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Πλεονεκτήματα
Facilità d'uso
Μειονεκτήματα
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-16