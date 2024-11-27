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Ηχόμπαρα 2.1 με ασύρματο υπογούφερ

TAB5309/10

2.4

| (8) Κριτικές

Καλύτερος, βαθύτερος ήχος για όλη την ψυχαγωγία σας

Ζωντανέψτε τις ταινίες και πολλά άλλα με αυτήν την ισχυρή ηχόμπαρα και το ασύρματο υπογούφερ. Οι εκρήξεις θα κάνουν τα πάντα να δονούνται. Η μουσική θα αντηχεί υπέροχα. Τα παιχνίδια γίνονται πιο επικά. Η προηγμένη τεχνολογία ήχου δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία ήχου, ό,τι κι αν παρακολουθείτε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Καλύτερος, βαθύτερος ήχος για όλη την ψυχαγωγία σας

  • 2.1 κανάλια, ασύρματο υπογούφερ

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 κανάλια. Ασύρματο υπογούφερ για βαθύτερα μπάσα

2.1 κανάλια. Ασύρματο υπογούφερ για βαθύτερα μπάσα

Τα 2.1 κανάλια και η τεχνολογία καθηλωτικού ήχου απογειώνουν την ηχητική σας εμπειρία, ενώ το μικρών διαστάσεων ασύρματο υπογούφερ προσδίδει ικανοποιητικό βάθος στα εφέ και τη μουσική. Οι τέσσερις λειτουργίες EQ σάς επιτρέπουν να επιλέξετε το στυλ ήχου που ταιριάζει σε αυτό που παρακολουθείτε, ενώ οι φωνές ακούγονται πιο καθαρά σε οποιαδήποτε λειτουργία, αν ενεργοποιήσετε την Ενίσχυση διαλόγων.

DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο

DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο

Η συμβατότητα με το DTS Virtual:X μεταμορφώνει τον ήχο της τηλεόρασης, προσφέροντας μια εικονική εμπειρία ήχου 3D ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στην οθόνη! Δεν χρειάζεστε επιπλέον ηχεία, καθώς λειτουργεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο: Ενεργοποιήστε το μέσω του τηλεχειριστηρίου του soundbar ή της εφαρμογής Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι

Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι

Απολαύστε μια θέση στην πρώτη σειρά σε ό,τι παρακολουθείτε και παίζετε. Αυτό το soundbar, που είναι συμβατό με Dolby Digital Plus, σας προσφέρει μια εμπειρία ήχου Surround χωρίς την ανάγκη επιπλέον ηχείων. Θα ακούσετε και θα νιώσετε τη διαφορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.4

από 5

8

Κριτικές

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Πλεονεκτήματα

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Μειονεκτήματα

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Πλεονεκτήματα

Peu encombrant

Μειονεκτήματα

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2024-09-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Πλεονεκτήματα

Precio asequible y buena construcción

Μειονεκτήματα

Poca ecualización de sonido

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-25

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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