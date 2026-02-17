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  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
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  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
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  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
  • Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας

Soundbar 2,0

TAB5109/10

3.3

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας

Ό,τι κι αν προτιμάτε να παρακολουθείτε ή να παίζετε, τώρα θα το λατρέψετε περισσότερο! Αυτό το soundbar με την υπέροχη εμφάνιση και τη διακριτική σχεδίαση παρέχει κρυστάλλινους διαλόγους και εφέ με καλύτερο ήχο. Η εξελιγμένη τεχνολογία ήχου δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία ό,τι κι αν παρακολουθείτε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας

  • 2,0 καναλιών

  • HDMI ARC 120 W μέγ.

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Καλύτερος ήχος τηλεόρασης, απλά

Καλύτερος ήχος τηλεόρασης, απλά

Τα 2,0 κανάλια και η καθηλωτική τεχνολογία ήχου αυτού του soundbar προσφέρουν νέα επίπεδα ήχου σε όλα όσα αγαπάτε. Με τις τέσσερις λειτουργίες EQ, μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ ήχου που ταιριάζει σε αυτό που παρακολουθείτε, ενώ επίσης μπορείτε να κάνετε τις φωνές πιο καθαρές σε οποιαδήποτε λειτουργία ενεργοποιώντας την Ενίσχυση διαλόγων.

DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο

DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο

Η συμβατότητα με το DTS Virtual:X μεταμορφώνει τον ήχο της τηλεόρασης, προσφέροντας μια εικονική εμπειρία ήχου 3D ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στην οθόνη! Δεν χρειάζεστε επιπλέον ηχεία, καθώς λειτουργεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο: Ενεργοποιήστε το μέσω του τηλεχειριστηρίου του soundbar ή της εφαρμογής Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι

Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι

Απολαύστε μια θέση στην πρώτη σειρά σε ό,τι παρακολουθείτε και παίζετε. Αυτό το soundbar, που είναι συμβατό με Dolby Digital Plus, σας προσφέρει μια εμπειρία ήχου Surround χωρίς την ανάγκη επιπλέον ηχείων. Θα ακούσετε και θα νιώσετε τη διαφορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Πλεονεκτήματα

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Μειονεκτήματα

Rien vu le prix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.