2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας
Ό,τι κι αν προτιμάτε να παρακολουθείτε ή να παίζετε, τώρα θα το λατρέψετε περισσότερο! Αυτό το soundbar με την υπέροχη εμφάνιση και τη διακριτική σχεδίαση παρέχει κρυστάλλινους διαλόγους και εφέ με καλύτερο ήχο. Η εξελιγμένη τεχνολογία ήχου δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία ό,τι κι αν παρακολουθείτε.
2,0 καναλιών
HDMI ARC 120 W μέγ.
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Τα 2,0 κανάλια και η καθηλωτική τεχνολογία ήχου αυτού του soundbar προσφέρουν νέα επίπεδα ήχου σε όλα όσα αγαπάτε. Με τις τέσσερις λειτουργίες EQ, μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ ήχου που ταιριάζει σε αυτό που παρακολουθείτε, ενώ επίσης μπορείτε να κάνετε τις φωνές πιο καθαρές σε οποιαδήποτε λειτουργία ενεργοποιώντας την Ενίσχυση διαλόγων.
Η συμβατότητα με το DTS Virtual:X μεταμορφώνει τον ήχο της τηλεόρασης, προσφέροντας μια εικονική εμπειρία ήχου 3D ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στην οθόνη! Δεν χρειάζεστε επιπλέον ηχεία, καθώς λειτουργεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο: Ενεργοποιήστε το μέσω του τηλεχειριστηρίου του soundbar ή της εφαρμογής Philips Home Entertainment.
Απολαύστε μια θέση στην πρώτη σειρά σε ό,τι παρακολουθείτε και παίζετε. Αυτό το soundbar, που είναι συμβατό με Dolby Digital Plus, σας προσφέρει μια εμπειρία ήχου Surround χωρίς την ανάγκη επιπλέον ηχείων. Θα ακούσετε και θα νιώσετε τη διαφορά.
3.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Πλεονεκτήματα
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Μειονεκτήματα
Rien vu le prix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Η αξιολογηση έγινε για TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20