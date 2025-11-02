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Μη διαθέσιμο πλέον
Ακούστε τα πάντα, με απόλυτη ελευθερία.
Στο τρέξιμο, στην ποδηλασία, στη βόλτα, παντού! Ελαφριά, άνετα και ανθεκτικά, αυτά τα ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ σας επιτρέπουν να ακούτε όχι μόνο τη μουσική σας, αλλά και ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω σας. Από τα πάρκα μέχρι τους δρόμους της πόλης, η καθημερινή σας προπόνηση μόλις αναβαθμίστηκε.
Εφαρμογή ανοικτού τύπου
Αγωγή του ήχου
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο
Φώτα ασφαλείας LED
Η τεχνολογία αγωγής του ήχου μεταδίδει τον ήχο μέσω των οστών του κρανίου σας, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα ακουστικό στο αυτί σας ή να φορέσετε ακουστικά που καλύπτουν το αυτί σας. Αντίθετα, ο ήχος ταξιδεύει από τα ζυγωματικά σας απευθείας στο εσωτερικό του αυτιού και η μουσική σας εμφανίζεται μαγικά στο κεφάλι σας!
Θέλεις να τρέξεις στη βροχή; Με βαθμό προστασίας IP66, οι βρομιές ή η νεροποντή δεν σταματούν αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου, ενώ η φόρτισή τους είναι ασφαλής και εύκολη ακόμα και αφού βραχούν. Απλώς σκουπίστε τα και τοποθετήστε τα στη μαγνητική βάση φόρτισης.
Τρέξτε τη νύχτα. Κάντε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια το σούρουπο. Ή κάντε ποδήλατο στο δάσος. Με μια λωρίδα φώτων LED στο πίσω μέρος του περιλαίμιου, θα είστε ορατοί ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Μπορείτε να ελέγχετε τις λυχνίες LED μέσω της εφαρμογής Philips Headphones ή μέσω του κουμπιού on/off στο περιλαίμιο.
4.1
από 5
241
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Πλεονεκτήματα
Excellent product just very poor customer service
Μειονεκτήματα
Hopeless spares as no charger cord available
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.