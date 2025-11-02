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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ

TAA7607BK/00

4.1

| (241) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ακούστε τα πάντα, με απόλυτη ελευθερία.

Στο τρέξιμο, στην ποδηλασία, στη βόλτα, παντού! Ελαφριά, άνετα και ανθεκτικά, αυτά τα ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ σας επιτρέπουν να ακούτε όχι μόνο τη μουσική σας, αλλά και ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω σας. Από τα πάρκα μέχρι τους δρόμους της πόλης, η καθημερινή σας προπόνηση μόλις αναβαθμίστηκε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε τα πάντα, με απόλυτη ελευθερία.

  • Εφαρμογή ανοικτού τύπου

  • Αγωγή του ήχου

  • Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

  • Φώτα ασφαλείας LED

Ήχος χωρίς ακουστικά. Σχεδίαση ανοικτού τύπου.

Ήχος χωρίς ακουστικά. Σχεδίαση ανοικτού τύπου.

Η τεχνολογία αγωγής του ήχου μεταδίδει τον ήχο μέσω των οστών του κρανίου σας, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα ακουστικό στο αυτί σας ή να φορέσετε ακουστικά που καλύπτουν το αυτί σας. Αντίθετα, ο ήχος ταξιδεύει από τα ζυγωματικά σας απευθείας στο εσωτερικό του αυτιού και η μουσική σας εμφανίζεται μαγικά στο κεφάλι σας!

Πάντα σε απόλυτη ετοιμότητα. Αντοχή IP66 στη σκόνη και το νερό.

Πάντα σε απόλυτη ετοιμότητα. Αντοχή IP66 στη σκόνη και το νερό.

Θέλεις να τρέξεις στη βροχή; Με βαθμό προστασίας IP66, οι βρομιές ή η νεροποντή δεν σταματούν αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου, ενώ η φόρτισή τους είναι ασφαλής και εύκολη ακόμα και αφού βραχούν. Απλώς σκουπίστε τα και τοποθετήστε τα στη μαγνητική βάση φόρτισης.

Εκπληκτική ορατότητα. Φώτα ασφαλείας LED.

Εκπληκτική ορατότητα. Φώτα ασφαλείας LED.

Τρέξτε τη νύχτα. Κάντε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια το σούρουπο. Ή κάντε ποδήλατο στο δάσος. Με μια λωρίδα φώτων LED στο πίσω μέρος του περιλαίμιου, θα είστε ορατοί ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Μπορείτε να ελέγχετε τις λυχνίες LED μέσω της εφαρμογής Philips Headphones ή μέσω του κουμπιού on/off στο περιλαίμιο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

241

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!

Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Πλεονεκτήματα

Excellent product just very poor customer service

Μειονεκτήματα

Hopeless spares as no charger cord available

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02

20/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound and really light

These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

09/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, novelty format

Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

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  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.