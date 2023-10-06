2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Κορυφαίος ήχος
Ακύρωση θορύβου Pro
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο
Αξιόπιστη εφαρμογή στο αυτί
Δεν θέλετε να ανησυχείτε για την καθημερινή φόρτιση; Έχετε 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και επιπλέον 21 ώρες από τη θήκη. Βάλτε ξανά τα ακουστικά στη θήκη και θα επαναφορτιστούν πλήρως σε 2 ώρες. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, μόλις 15 λεπτά γρήγορης φόρτισης, σας παρέχουν μια επιπλέον ώρα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί ασύρματα ή μέσω USB-C.
Θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση όσο τρέχετε; Με αυτά τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να ψάχνετε καταφύγιο από τον αέρα. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δύο μικρόφωνα AI και ένα μικρόφωνο με τεχνολογία αγωγής ήχου συνδυάζονται για να μεταδίδουν καθαρά τον ήχο της φωνής σας.
Χάρη στο βαθμό προστασίας IPX5, μην σας απασχολούν οι ψιχάλες ή η νεροποντή. Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία για να μείνετε στον καναπέ! Αν ιδρώσετε στο γυμναστήριο, τα ακουστικά δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα.
4.6
από 5
70
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
M.P 1501
06/10/2023
United Kingdom
Very good features
I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.
Πλεονεκτήματα
Noise cancelling
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Bezzie15
01/02/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great headphones
I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Cwbw1985
21/12/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Awesome
These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.