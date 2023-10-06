ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό
  • Προπονηθείτε με ρυθμό

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά για σπορ

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Προπονηθείτε με ρυθμό
Από εμπνευσμένες λίστες αναπαραγωγής μέχρι κλήσεις με τον προπονητή σας, με αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά θα είστε πάντα σε κίνηση. Απολαύστε κορυφαίο ήχο και ακύρωση θορύβου με αξιόπιστη εφαρμογή – από μικρές διαδρομές μέχρι μεγάλες αποστάσεις, θα παραμένουν πάντα στο αυτί σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Προπονηθείτε με ρυθμό

  • Κορυφαίος ήχος

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

  • Αξιόπιστη εφαρμογή στο αυτί

Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 28 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη

Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 28 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη

Δεν θέλετε να ανησυχείτε για την καθημερινή φόρτιση; Έχετε 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και επιπλέον 21 ώρες από τη θήκη. Βάλτε ξανά τα ακουστικά στη θήκη και θα επαναφορτιστούν πλήρως σε 2 ώρες. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, μόλις 15 λεπτά γρήγορης φόρτισης, σας παρέχουν μια επιπλέον ώρα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί ασύρματα ή μέσω USB-C.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, ακόμα και όταν έχει αέρα

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, ακόμα και όταν έχει αέρα

Θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση όσο τρέχετε; Με αυτά τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να ψάχνετε καταφύγιο από τον αέρα. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δύο μικρόφωνα AI και ένα μικρόφωνο με τεχνολογία αγωγής ήχου συνδυάζονται για να μεταδίδουν καθαρά τον ήχο της φωνής σας.

Βγες έξω. Αδιάβροχη προστασία IPX5

Βγες έξω. Αδιάβροχη προστασία IPX5

Χάρη στο βαθμό προστασίας IPX5, μην σας απασχολούν οι ψιχάλες ή η νεροποντή. Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία για να μείνετε στον καναπέ! Αν ιδρώσετε στο γυμναστήριο, τα ακουστικά δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.6

από 5

70

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

06/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Very good features

I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.

Πλεονεκτήματα

Noise cancelling

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

01/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.