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Μη διαθέσιμο πλέον
TAA7306BK/00
Ενδώτια εφαρμογή
Μόνιτορ καρδιακών παλμών
Κλιπ αυτιού ή πλαϊνά πτερύγια
Καθαρισμός UV
Για προπονήσεις ήπιας έως μέτριας έντασης, τα εύκαμπτα και αποσπώμενα πλαϊνά πτερύγια εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή. Όταν είστε έτοιμοι για πιο έντονη προπόνηση, τα αποσπώμενα κλιπ αυτιού εξασφαλίζουν ότι τα ακουστικά σας παραμένουν στη θέση τους. Επιλέξτε το χρώμα για τα κλιπ αυτιού ή τα πλαϊνά πτερύγια που ταιριάζει στο στυλ σας.
Προπονηθείτε πιο έξυπνα, χάρη σε ένα μόνιτορ καρδιακών παλμών που είναι συμβατό με δημοφιλείς εφαρμογές φυσικής κατάστασης και την εφαρμογή Philips Headphone. Αν η επιλεγμένη εφαρμογή υποστηρίζει ζωντανές ενημερώσεις, θα λαμβάνετε ενδείξεις καρδιακών παλμών που θα εκφωνούνται στο αυτί σας καθώς προπονείστε. Θα ξέρετε πότε να ζοριστείτε ή πότε να χαλαρώσετε.
Σηκώστε πολλά βάρη. Ανεβείτε στο διάδρομο. Όπως και αν σας αρέσει να ανεβάζετε τις ενδορφίνες σας, αυτά τα ακουστικά σάς δίνουν την ελευθερία να ιδρώσετε! Όταν τελειώσετε, απλώς βάλτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ο κύκλος καθαρισμού UV θα αφαιρέσει έως και το 99% των βακτηρίων.
2.5
από 5
13
Κριτικές
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner