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  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
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  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα
  • Προπονηθείτε πιο έξυπνα

Μη διαθέσιμο πλέον

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά για σπορ

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Κριτικές
Προπονηθείτε πιο έξυπνα
Τρέξτε πιο γρήγορα. Πηδήξτε πιο ψηλά. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα αθλητικά ακουστικά διαθέτουν αποσπώμενα κλιπ αυτιού για εξαιρετικά ασφαλή εφαρμογή. Ο ζωντανός ήχος σάς κρατάει συγκεντρωμένους, ενώ το ενσωματωμένο μόνιτορ καρδιακών παλμών σάς βοηθά να προπονείστε σύμφωνα με τις ανάγκες του σώματός σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Προπονηθείτε πιο έξυπνα

  • Ενδώτια εφαρμογή

  • Μόνιτορ καρδιακών παλμών

  • Κλιπ αυτιού ή πλαϊνά πτερύγια

  • Καθαρισμός UV

Ευέλικτη εφαρμογή. Κλιπ αυτιού ή πλαϊνά πτερύγια

Ευέλικτη εφαρμογή. Κλιπ αυτιού ή πλαϊνά πτερύγια

Για προπονήσεις ήπιας έως μέτριας έντασης, τα εύκαμπτα και αποσπώμενα πλαϊνά πτερύγια εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή. Όταν είστε έτοιμοι για πιο έντονη προπόνηση, τα αποσπώμενα κλιπ αυτιού εξασφαλίζουν ότι τα ακουστικά σας παραμένουν στη θέση τους. Επιλέξτε το χρώμα για τα κλιπ αυτιού ή τα πλαϊνά πτερύγια που ταιριάζει στο στυλ σας.

Ακούστε το σώμα σας. Μόνιτορ καρδιακών παλμών

Ακούστε το σώμα σας. Μόνιτορ καρδιακών παλμών

Προπονηθείτε πιο έξυπνα, χάρη σε ένα μόνιτορ καρδιακών παλμών που είναι συμβατό με δημοφιλείς εφαρμογές φυσικής κατάστασης και την εφαρμογή Philips Headphone. Αν η επιλεγμένη εφαρμογή υποστηρίζει ζωντανές ενημερώσεις, θα λαμβάνετε ενδείξεις καρδιακών παλμών που θα εκφωνούνται στο αυτί σας καθώς προπονείστε. Θα ξέρετε πότε να ζοριστείτε ή πότε να χαλαρώσετε.

Σκληρή προσπάθεια, αίσθηση φρεσκάδας. Καθαρισμός UV

Σκληρή προσπάθεια, αίσθηση φρεσκάδας. Καθαρισμός UV

Σηκώστε πολλά βάρη. Ανεβείτε στο διάδρομο. Όπως και αν σας αρέσει να ανεβάζετε τις ενδορφίνες σας, αυτά τα ακουστικά σάς δίνουν την ελευθερία να ιδρώσετε! Όταν τελειώσετε, απλώς βάλτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ο κύκλος καθαρισμού UV θα αφαιρέσει έως και το 99% των βακτηρίων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.5

από 5

13

Κριτικές

25/06/2023

Sverige

Sverige

Επαληθευμένος αγοραστής

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.