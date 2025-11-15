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Πραγματική ασύρματη εφαρμογή ανοικτού τύπου
Μετάδοση μέσω του αέρα
Προστασία από σκόνη/νερό IP55
Χρόνος αναπαραγωγής έως 28 ώρες
Χάρη στη σχεδίαση ανοικτού τύπου αυτών των ακουστικών, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε άκρα ακουστικού διαφορετικού μεγέθους. Αντιθέτως, τα άνετα κλιπ αυτιού αγκαλιάζουν τα αυτιά, ενώ το ελαστικό άγκιστρο στο άκρο κάθε κλιπ στερεώνεται απαλά κάτω από το πίσω μέρος του αυτιού για μεγαλύτερη ασφάλεια και απροβλημάτιστη εφαρμογή.
Μουσική, ηχητικά βιβλία, podcast, λίστες αναπαραγωγής γυμναστικής... Θα απολαμβάνετε υπέροχο ήχο με δυνατά μπάσα ό,τι κι αν ακούτε! Κάθε ακουστικό εφαρμόζει σταθερά στην καμπύλη του εξωτερικού μέρους του αυτιού και οι οδηγοί ακριβείας κατευθύνουν τον ήχο στον ακουστικό πόρο χωρίς να τον σφραγίζουν, ώστε να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
Περπατήστε μέσα στο δάσος. Τρέξτε στη βροχή. Χάρη στην κατηγορία προστασίας IP55, αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου δεν επηρεάζονται από τον ιδρώτα, την υγρασία ή τη σκόνη. Έτσι, δεν έχετε ποτέ καμία δικαιολογία για να μείνετε στον καναπέ! Αν προτιμάτε να είστε σε κίνηση σε εξωτερικό χώρο, το φως για τρέξιμο εξασφαλίζει ορατότητα.
4.3
από 5
28
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Costera62
03/12/2025
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Geniales
Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Mzicmu
06/06/2025
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless