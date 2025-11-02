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Μη διαθέσιμο πλέον
Τρέξτε με ασφάλεια, κάντε ποδήλατο ελεύθερα
Υποδεχτείτε έναν νέο τρόπο να ακούτε μουσική όταν προπονείστε! Αυτά τα ασύρματα ακουστικά για σπορ με αγωγή του ήχου σάς επιτρέπουν να μιλάτε στους συναθλητές σας και να ελέγχετε το περιβάλλον γύρω σας. Το τρέξιμο και το ποδήλατο αναβαθμίζονται!
Εφαρμογή ανοικτού τύπου
Αγωγή του ήχου
Ελαφριά και ανθεκτικά
Προστασία IP67 από σκόνη/νερό
Με 9 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία μόνο φόρτιση, αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου με αγωγή του ήχου σας συντροφεύουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες με USB-C. Χρειάζεστε επιπλέον χρόνο; Με μια φόρτιση 15 λεπτών, απολαμβάνετε μία ώρα επιπλέον χρόνου αναπαραγωγής.
Η τεχνολογία αγωγής του ήχου μεταδίδει τον ήχο μέσω των οστών του κρανίου σας, αφήνοντας ελεύθερα τα αυτιά σας να ακούσουν τους ήχους του περιβάλλοντος. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική και τα podcast σας, ενώ συγχρόνως ακούτε και τον βηματισμό σας. Ή ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει πολύ κοντά στην πίσω ρόδα του ποδηλάτου σας.
4.1
από 5
242
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Πλεονεκτήματα
Excellent product just very poor customer service
Μειονεκτήματα
Hopeless spares as no charger cord available
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.