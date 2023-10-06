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Λεπτομερής, φυσικός ήχος
Ακύρωση θορύβου Pro
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει
Αξιόπιστη εφαρμογή στο αυτί
Πολύς θόρυβος στο γυμναστήριο; Πολύς αέρας στο πάρκο; Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν τρέχετε σε πολυσύχναστους δρόμους, μπορείτε να πατήσετε ένα ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης και να επιτρέψετε την είσοδο εξωτερικών ήχων.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούσει εσάς και όχι την κίνηση ή τις ομιλίες των ατόμων που στέκονται δίπλα σας!
Δεν έχει σημασία πώς κινείστε: αυτά τα ακουστικά παραμένουν πάντα στη θέση τους. Τα άκρα από σιλικόνη διαθέτουν ανάγλυφο μοτίβο κρατήματος, που τα βοηθά να παραμένουν στα αυτιά σας και διευκολύνει το κράτημα ακόμα και με ιδρωμένα χέρια. Η επιφάνεια των ακουστικών είναι ανακλαστική, χαρίζοντάς σας περισσότερη ορατότητα το βράδυ.
Βραβεία
4.6
από 5
70
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
M.P 1501
06/10/2023
United Kingdom
Very good features
I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.
Πλεονεκτήματα
Noise cancelling
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Bezzie15
01/02/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great headphones
I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Cwbw1985
21/12/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Awesome
These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA7507BK True wireless sports headphones
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