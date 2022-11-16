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Μη διαθέσιμο πλέον
TAA4216BK/00
Πλενόμενα επικαλύμματα αυτιών
Ελαφριά και ανθεκτικά
Προστασία από σκόνη/νερό IP55
Με 35 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία μόνο φόρτιση, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι μαζί σας ενώ προπονείστε και όχι μόνο. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες. Χρειάζεστε επιπλέον χρόνο; Μια μια φόρτιση 15 λεπτών, απολαμβάνετε 2 ώρες επιπλέον χρόνο αναπαραγωγής.
Τα μαλακά περιβλήματα στα επικαλύμματα αυτιών που επιτρέπουν τη ροή του αέρα είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό και έχουν δροσιστικό τζελ στο εσωτερικό τους. Ό,τι κι αν κάνετε όταν φοράτε αυτά τα ακουστικά, θα μπορείτε πάντα να τα ξανανιώσετε σαν καινούργια!
Με βαθμό προστασίας IP55, τα ακουστικά σας μπορούν να αντεπεξέλθουν τόσο σε χωμάτινα μονοπάτια όσο και στην ισχυρή βροχή. Όσο και αν ιδρώνετε ή όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, τίποτα δεν σας σταματά!
4.4
από 5
11
Κριτικές
Ding ding
16/11/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
All Good
Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Wireless sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Wireless sports headphones
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Cuffie sportive wireless
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Cuffie sportive wireless
16/01/2024
España
TAA4216BK
Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos