Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.