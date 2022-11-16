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  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
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  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
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  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
  • Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά για σπορ

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Κριτικές
Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.
Αυτά τα ανθεκτικά αλλά ανάλαφρα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι σχεδιασμένα για έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Τα πλενόμενα καλύμματα αυτιών με δυνατότητα αφαίρεσης εξασφαλίζουν άνετη αίσθηση είτε κάνετε διάδρομο είτε βρίσκεστε στην παραλία. Απολαύστε έως 35 ώρες μουσικής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Παραμείνετε δραστήριοι. Αναζωογονηθείτε. Νιώστε την ένταση.

  • Πλενόμενα επικαλύμματα αυτιών

  • Ελαφριά και ανθεκτικά

  • Προστασία από σκόνη/νερό IP55

Μεγαλύτερη διάρκεια. 35 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Μεγαλύτερη διάρκεια. 35 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Με 35 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία μόνο φόρτιση, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι μαζί σας ενώ προπονείστε και όχι μόνο. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες. Χρειάζεστε επιπλέον χρόνο; Μια μια φόρτιση 15 λεπτών, απολαμβάνετε 2 ώρες επιπλέον χρόνο αναπαραγωγής.

Για σπορ ή για μετακινήσεις. Πλενόμενα επικαλύμματα αυτιών

Για σπορ ή για μετακινήσεις. Πλενόμενα επικαλύμματα αυτιών

Τα μαλακά περιβλήματα στα επικαλύμματα αυτιών που επιτρέπουν τη ροή του αέρα είναι αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό και έχουν δροσιστικό τζελ στο εσωτερικό τους. Ό,τι κι αν κάνετε όταν φοράτε αυτά τα ακουστικά, θα μπορείτε πάντα να τα ξανανιώσετε σαν καινούργια!

Προστασία από σκόνη/νερό IP55

Προστασία από σκόνη/νερό IP55

Με βαθμό προστασίας IP55, τα ακουστικά σας μπορούν να αντεπεξέλθουν τόσο σε χωμάτινα μονοπάτια όσο και στην ισχυρή βροχή. Όσο και αν ιδρώνετε ή όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, τίποτα δεν σας σταματά!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

11

Κριτικές

1

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

All Good

Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Wireless sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Wireless sports headphones

23/04/2025

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Cuffie sportive wireless

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Cuffie sportive wireless

16/01/2024

España

España

TAA4216BK

Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.