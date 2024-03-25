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Μη διαθέσιμο πλέον
TAA4205BK/00
Προπονηθείτε πιο έξυπνα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Με αυτά αδιάβροχα ακουστικά για σπορ, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως το προπονητικό σας πρόγραμμα. Η οθόνη παρακολούθησης καρδιακών παλμών σάς βοηθά να βρείτε τον ρυθμό σας και οι αναζωογονητικοί ήχοι να συνεχίζετε την άσκηση. Μπορείτε να βλέπετε την πρόοδό σας στην εφαρμογή Philips Headphones.
Ενσωματωμένη οθόνη καρδιακού ρυθμού
Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες
Ασφαλής εφαρμογή
Αδιάβροχα IPX5, ανθεκτικά στον ιδρώτα
Η σταθερή σύνδεση Bluetooth εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει απώλεια ρυθμού όσο τρέχετε. Με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να σταματάτε λίστες αναπαραγωγής, να πραγματοποιείτε κλήσεις, να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου ή να ενεργοποιείτε τον φωνητικό βοηθό του τηλεφώνου σας.
3.2
από 5
5
Κριτικές
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Πλεονεκτήματα
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Μειονεκτήματα
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2023-11-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Πλεονεκτήματα
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Μειονεκτήματα
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-01
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Πλεονεκτήματα
Eenvoudig
Μειονεκτήματα
Melding batterij leeg
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-10
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν