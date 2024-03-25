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Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ασύρματα ακουστικά για σπορ

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Κριτικές

Προπονηθείτε πιο έξυπνα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με αυτά αδιάβροχα ακουστικά για σπορ, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως το προπονητικό σας πρόγραμμα. Η οθόνη παρακολούθησης καρδιακών παλμών σάς βοηθά να βρείτε τον ρυθμό σας και οι αναζωογονητικοί ήχοι να συνεχίζετε την άσκηση. Μπορείτε να βλέπετε την πρόοδό σας στην εφαρμογή Philips Headphones.

Δείτε όλα τα οφέλη

Προπονηθείτε πιο έξυπνα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

  • Ενσωματωμένη οθόνη καρδιακού ρυθμού

  • Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες

  • Ασφαλής εφαρμογή

  • Αδιάβροχα IPX5, ανθεκτικά στον ιδρώτα

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 10 χιλ.

3 εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Αξιόπιστη συνδεσιμότητα Bluetooth. Εύκολος έλεγχος

Η σταθερή σύνδεση Bluetooth εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει απώλεια ρυθμού όσο τρέχετε. Με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να σταματάτε λίστες αναπαραγωγής, να πραγματοποιείτε κλήσεις, να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου ή να ενεργοποιείτε τον φωνητικό βοηθό του τηλεφώνου σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

5

Κριτικές

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Πλεονεκτήματα

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Μειονεκτήματα

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2023-11-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Πλεονεκτήματα

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Μειονεκτήματα

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-01

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Πλεονεκτήματα

Eenvoudig

Μειονεκτήματα

Melding batterij leeg

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-10

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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