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1000 seriesΕνδώτια ακουστικά για σπορ με μικρόφωνο

TAA1009RD/10

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Κόκκινο
Κόκκινο
Μαύρο
Μαύρο
Σκούρο γκρι
Σκούρο γκρι

Από το πάρκο στο δρόμο

Κρατήστε ρυθμό με τα ανθεκτικά στον ιδρώτα ακουστικά που συνδυάζουν τις κινήσεις σας με πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα. Η εύκαμπτη σχεδίαση με πλαϊνά πτερύγια κρατά τα ακουστικά στη θέση τους, ενώ το καλώδιο 1,2 μέτρου έχει το ιδανικό μήκος όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσέπη σας.

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Από το πάρκο στο δρόμο

  • Οδηγοί 12 χιλ. για καθαρό ήχο

  • Σχεδίαση με πλαϊνά πτερύγια για ασφαλή εφαρμογή

  • Μήκος καλωδίου 1,2 μ.

  • Αδιαβροχότητα IPX4

Καθαρός ήχος, δυνατά μπάσα

Οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί νεοδυμίου 12 χιλ. αποδίδουν καθαρό ήχο, ενώ οι δίοδοι μπάσων ενισχύουν την απόδοση των μπάσων. Τα ακουστικά εφαρμόζουν άνετα στο αυτί, χωρίς να σκάβουν μέσα στον ακουστικό πόρο.

Ακουστικά που παραμένουν στη θέση τους, όπως κι αν κινείστε

Τα εύκαμπτα άγκιστρα που αγκαλιάζουν το αυτί σάς επιτρέπουν να ρυθμίζετε αυτά τα ελαφριά ακουστικά για απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα χωρίς να ανησυχείτε ότι τα ακουστικά σας θα πέσουν την πιο κρίσιμη στιγμή.

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο 3 κουμπιών – ελέγξτε εύκολα τη μουσική και τις κλήσεις

Το παρεχόμενο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο 3 κουμπιών εξασφαλίζει πραγματικά απλή χρήση. Πραγματοποιήστε κλήσεις, περιηγηθείτε στις λίστες αναπαραγωγής σας και ζητήστε από το φωνητικό σας βοηθό οτιδήποτε – και όλα αυτά χωρίς ούτε καν να αγγίξετε το smartphone σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
2
1

13/02/2026

Nederland

Nederland

Geweldig setje dat ik zoek!

Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!

Πλεονεκτήματα

Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik

Μειονεκτήματα

Niet meer te krijgen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

21/06/2025

Nederland

Nederland

Goede pasvorm, matig geluid.

De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

Η αξιολογηση έγινε για 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

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