Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης

Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης που προστατεύει τον εξοπλισμό σας. Σχεδιασμένη για να κρατάει τις ηλεκτρονικές σας συσκευές ασφαλείς και στεγνές, με αδιάβροχο υλικό που συμμορφώνεται με το πρότυπο IPX4. Η θήκη διαθέτει τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα για να έχετε τα πράγματά σας τακτοποιημένα.