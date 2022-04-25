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Μη διαθέσιμο πλέον
SWW1001/00
Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης
Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης που προστατεύει τον εξοπλισμό σας. Σχεδιασμένη για να κρατάει τις ηλεκτρονικές σας συσκευές ασφαλείς και στεγνές, με αδιάβροχο υλικό που συμμορφώνεται με το πρότυπο IPX4. Η θήκη διαθέτει τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα για να έχετε τα πράγματά σας τακτοποιημένα.
Γενική
Στο εσωτερικό της θήκης θα βρείτε τσέπες ιδανικές για να αποθηκεύετε κινητές συσκευές, καλώδια, μπαταρίες, κάρτες μνήμης – ό,τι χρειάζεστε να παραμένει ασφαλές και κοντά σας.
Το ανθεκτικό στο νερό υλικό προστατεύει τα μέσα σας από την υγρασία και την επαφή με το νερό.
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