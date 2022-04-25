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        Μη διαθέσιμο πλέον

        Θήκη

        SWW1001/00

        Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης

        Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης που προστατεύει τον εξοπλισμό σας. Σχεδιασμένη για να κρατάει τις ηλεκτρονικές σας συσκευές ασφαλείς και στεγνές, με αδιάβροχο υλικό που συμμορφώνεται με το πρότυπο IPX4. Η θήκη διαθέτει τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα για να έχετε τα πράγματά σας τακτοποιημένα.

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        Θήκη οργάνωσης ηλεκτρονικών συσκευών γενικής χρήσης

        • Γενική

        Εσωτερικές τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

        Στο εσωτερικό της θήκης θα βρείτε τσέπες ιδανικές για να αποθηκεύετε κινητές συσκευές, καλώδια, μπαταρίες, κάρτες μνήμης – ό,τι χρειάζεστε να παραμένει ασφαλές και κοντά σας.

        Υλικό ανθεκτικό στο νερό που δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό

        Το ανθεκτικό στο νερό υλικό προστατεύει τα μέσα σας από την υγρασία και την επαφή με το νερό.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.