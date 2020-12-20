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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV9030/10
8K 60Hz Ultra HD με δυναμικό HDR
Παίξτε με ανάλυση Ultra HD 8K στα 60 fps. Το δυναμικό HDR προσφέρει την καλύτερη ανάλυση και υπέροχα ευκρινείς εικόνες με δράση υψηλής ταχύτητας, ενώ η ενισχυμένη υποστήριξη καναλιού επιστροφής ήχου αγγίζει τα 192KHz σε ανάλυση 24 bit.
8K 60Hz
48 Gbps
3 μ.
Υποστηρίζει ανάλυση βίντεο έως 8K UHD 4320p, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρίες gaming.
Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Χρήση ποιοτικών υλικών – Σύρμα από καθαρό χαλκό 28 AWG, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σύνδεση με ελάχιστη απώλεια δεδομένων.
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