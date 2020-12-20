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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο HDMI

SWV9030/10

8K 60Hz Ultra HD με δυναμικό HDR

Παίξτε με ανάλυση Ultra HD 8K στα 60 fps. Το δυναμικό HDR προσφέρει την καλύτερη ανάλυση και υπέροχα ευκρινείς εικόνες με δράση υψηλής ταχύτητας, ενώ η ενισχυμένη υποστήριξη καναλιού επιστροφής ήχου αγγίζει τα 192KHz σε ανάλυση 24 bit.

Δείτε όλα τα οφέλη

Για μια κορυφαία εμπειρία gaming

8K 60Hz Ultra HD με δυναμικό HDR

  • 8K 60Hz

  • 48 Gbps

  • 3 μ.

UHD 4320p (8K)

Υποστηρίζει ανάλυση βίντεο έως 8K UHD 4320p, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρίες gaming.

Καρέ 60 Hz ανά δευτερόλεπτο

Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Σύρμα από καθαρό χαλκό 28 AWG για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου.

Χρήση ποιοτικών υλικών – Σύρμα από καθαρό χαλκό 28 AWG, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σύνδεση με ελάχιστη απώλεια δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.