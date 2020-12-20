8K 60Hz Ultra HD με δυναμικό HDR

Παίξτε με ανάλυση Ultra HD 8K στα 60 fps. Το δυναμικό HDR προσφέρει την καλύτερη ανάλυση και υπέροχα ευκρινείς εικόνες με δράση υψηλής ταχύτητας, ενώ η ενισχυμένη υποστήριξη καναλιού επιστροφής ήχου αγγίζει τα 192KHz σε ανάλυση 24 bit.