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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV6803/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση
Η υποδοχή USB-C Thunderbolt 3 υποστηρίζει συσκευές με ανάλυση 5K και εύρος ζώνης 40 Gbps. Το κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 3 μέτρου προσφέρει περισσότερη ευελιξία κατά τη φόρτιση.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 μ.
Μια λύση με ένα μόνο καλώδιο για την οθόνη USB-C, η οποία παρέχει εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων κατά τη φόρτιση του φορητού σας υπολογιστή.
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς USB 4.0 σε εύρος ζώνης 40 Gbps.
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