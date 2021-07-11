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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV6801/00
Υψηλής ποιότητας πλεκτό καλώδιο USB-C σε USB-C
Η θύρα Thunderbolt 3 USB-C υποστηρίζει συσκευές με ανάλυση 5K και εύρος ζώνης 40 Gbps. Καλώδιο υψηλής ποιότητας μήκους 1.5 μέτρων για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Μια λύση με ένα μόνο καλώδιο για την οθόνη USB-C, η οποία παρέχει εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων κατά τη φόρτιση του φορητού σας υπολογιστή.
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς USB 4.0 σε εύρος ζώνης 40 Gbps.
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