Ευέλικτο καλώδιο USB-C για οθόνες USB-C.

Μια λύση με ένα μόνο καλώδιο για την οθόνη USB-C, η οποία παρέχει εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων κατά τη φόρτιση του φορητού σας υπολογιστή.