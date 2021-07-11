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Μη διαθέσιμο πλέον

USB-C σε USB-C

SWV6801/00

Υψηλής ποιότητας πλεκτό καλώδιο USB-C σε USB-C

Η θύρα Thunderbolt 3 USB-C υποστηρίζει συσκευές με ανάλυση 5K και εύρος ζώνης 40 Gbps. Καλώδιο υψηλής ποιότητας μήκους 1.5 μέτρων για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση.

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Υψηλής ποιότητας πλεκτό καλώδιο USB-C σε USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Ευέλικτο καλώδιο USB-C για οθόνες USB-C.

Μια λύση με ένα μόνο καλώδιο για την οθόνη USB-C, η οποία παρέχει εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων κατά τη φόρτιση του φορητού σας υπολογιστή.

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 4.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς USB 4.0 σε εύρος ζώνης 40 Gbps.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.