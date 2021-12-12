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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV6021/00
Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI και VGA
Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI (θηλυκό) και VGA. Καλώδιο μήκους 0,15 μέτρου. Η έξοδος VGA υποστηρίζει έξοδο Full HD 1920 x 1080P @ 60Hz. Η έξοδος HDMI υποστηρίζει εξαιρετικά ευκρινή ανάλυση 4K*2K@30Hz.
HDMI
VGA
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ανθεκτικότητας.
Υποστηρίζει ανάλυση βίντεο έως 4K (3840 x 2160), προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρίες gaming.
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.
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