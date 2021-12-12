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Μη διαθέσιμο πλέον

Προσαρμογέας USB-C

SWV6021/00

Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI και VGA

Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI (θηλυκό) και VGA. Καλώδιο μήκους 0,15 μέτρου. Η έξοδος VGA υποστηρίζει έξοδο Full HD 1920 x 1080P @ 60Hz. Η έξοδος HDMI υποστηρίζει εξαιρετικά ευκρινή ανάλυση 4K*2K@30Hz.

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Εκπληκτική ευκρίνεια και ήχος

Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI και VGA

  • HDMI

  • VGA

Κατασκευή με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ανθεκτικότητας.

Ανάλυση 4K (3840 x 2160)

Υποστηρίζει ανάλυση βίντεο έως 4K (3840 x 2160), προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρίες gaming.

Ομαλή εικόνα με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, σήμα βίντεο 30Hz

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.