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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV6001/00
Κορυφαίος προσαρμογέας USB-C προς HDMI
Κορυφαίος προσαρμογέας-καλώδιο USB-C προς HDMI (θηλυκό). Με ανάλυση 4K και μήκος καλωδίου 0,15 μέτρο.
Αρσενικό-Θηλυκό
HDMI 2.0
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ανθεκτικότητας.
Υποστηρίζει ανάλυση βίντεο έως 4K (3840 x 2160), προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρίες gaming.
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.
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