ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Καλώδιο HDMI

SWV5733B/00

Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας

Απολαύστε ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει ηχοσύστημα 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz. Το μήκος του καλωδίου είναι 3 μέτρα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ultra HD 4K, 60 Hz με Ethernet

Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60Hz

  • 3 μ.

Καρέ 60 Hz ανά δευτερόλεπτο

Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Εμπειρία 3D

Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές παιχνιδιών.

Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα σύστημα ήχου Surround, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.