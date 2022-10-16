Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα σύστημα ήχου Surround, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.