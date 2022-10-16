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SWV5733B/00
Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας
Απολαύστε ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει ηχοσύστημα 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz. Το μήκος του καλωδίου είναι 3 μέτρα.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60Hz
3 μ.
Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές παιχνιδιών.
Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα σύστημα ήχου Surround, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
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