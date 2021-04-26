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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV5653G/00
Πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium
Το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium προσφέρει ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz.
4K 60Hz
18 Gbps
5 μ.
Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Χρήση ποιοτικών υλικών – Σύρμα από καθαρό χαλκό 30 AWG, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σύνδεση με ελάχιστη απώλεια δεδομένων.
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές παιχνιδιών.
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