Πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium

Το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium προσφέρει ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz.