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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV5613G/00
Πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium
Το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium προσφέρει ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz.
4K 60Hz
18 Gbps
1,5 μ.
Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Χρήση ποιοτικών υλικών – Σύρμα από καθαρό χαλκό 30 AWG, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σύνδεση με ελάχιστη απώλεια δεδομένων.
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές παιχνιδιών.
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