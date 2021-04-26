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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο HDMI

SWV5613G/00

Πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium

Το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium προσφέρει ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz.

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Ultra HD 4K, 60 Hz με Ethernet

Πιστοποιημένο καλώδιο HDMI Premium

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 μ.

Καρέ 60 Hz ανά δευτερόλεπτο

Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Σύρμα από καθαρό χαλκό 30 AWG για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου.

Χρήση ποιοτικών υλικών – Σύρμα από καθαρό χαλκό 30 AWG, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σύνδεση με ελάχιστη απώλεια δεδομένων.

Εμπειρία 3D

Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές παιχνιδιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.