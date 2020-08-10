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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο HDMI

SWV5610G/00

Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας

Απολαύστε ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz.

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Ultra HD 4K, 60 Hz με Ethernet

Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 μ.

UHD 2160p (4K)

Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 4K ή UHD 2160p. Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να ανταγωνιστεί τα συστήματα Digital Cinema που χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.

Καρέ 60 Hz ανά δευτερόλεπτο

Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Επίχρυσες υποδοχές για αξιόπιστη σύνδεση.

Επίχρυσες υποδοχές για αξιόπιστη σύνδεση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.