UHD 2160p (4K)

Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 4K ή UHD 2160p. Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να ανταγωνιστεί τα συστήματα Digital Cinema που χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.