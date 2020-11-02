2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
SWV5510/00
Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας
Απολαύστε ανάλυση Ultra HD 4K στα 60 fps. Η υψηλή ταχύτητα HDMI υποστηρίζει σύστημα ήχου 32 καναλιών με ρυθμό δειγματοληψίας έως 1536 kHz
4K 60Hz
18 Gbps
1,5 μ.
Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 4K ή UHD 2160p. Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να ανταγωνιστεί τα συστήματα Digital Cinema που χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.
Κορυφαία εμπειρία προβολής και gaming με έως και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Οι επίχρυσες υποδοχές παρέχουν καλύτερη αγωγιμότητα, μειώνοντας την αντίσταση της επαφής. Επίσης, εμποδίζουν τη φθορά της υποδοχής λόγω οξείδωσης.
Κριτικές