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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο τύπου C σε HDMI

SWV5431/00

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικά υψηλής ευκρίνειας. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή απευθείας σε τηλεόραση, συσκευή προβολής ή φορητή οθόνη. Λειτουργεί με θύρα USB-C 3.1 που υποστηρίζει την εναλλακτική λειτουργία Display Port.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ultra HD 4K, 60 Hz με Ethernet

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας

  • 4K 60Hz

  • Υψηλής ταχύτητας

  • 1,5 μ.

Ομαλή εικόνα με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, σήμα βίντεο 60Hz

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.

Μεταλλικό περίβλημα με πλεκτό καλώδιο

Το μεταλλικό περίβλημα με το πλεκτό φινίρισμα προστατεύει το καλώδιο βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 175.7 kB
  • 24 August 2026

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.