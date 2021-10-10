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Μη διαθέσιμο πλέον
SWV5431/00
Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας
Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικά υψηλής ευκρίνειας. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή απευθείας σε τηλεόραση, συσκευή προβολής ή φορητή οθόνη. Λειτουργεί με θύρα USB-C 3.1 που υποστηρίζει την εναλλακτική λειτουργία Display Port.
4K 60Hz
Υψηλής ταχύτητας
1,5 μ.
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.
Το μεταλλικό περίβλημα με το πλεκτό φινίρισμα προστατεύει το καλώδιο βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα.