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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο τύπου C σε HDMI

SWV5430/10

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικά υψηλής ευκρίνειας. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή απευθείας σε τηλεόραση, συσκευή προβολής ή φορητή οθόνη. Λειτουργεί με θύρα USB-C 3.1 που υποστηρίζει την εναλλακτική λειτουργία Display Port.

Δείτε όλα τα οφέλη

4K 30Hz Ultra HD με Ethernet

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας

  • 4K 30Hz

  • Υψηλής ταχύτητας

  • 1,5 μ.

Ομαλή εικόνα με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, σήμα βίντεο 30Hz

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κορυφαία προβολή με βίντεο 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για μια πιο ομαλή τηλεοπτική εμπειρία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 174.5 kB
  • 18 June 2026

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.