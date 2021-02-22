Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικής υψηλής ευκρίνειας

Απολαύστε τηλεόραση εκπληκτικά υψηλής ευκρίνειας. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή απευθείας σε τηλεόραση, συσκευή προβολής ή φορητή οθόνη. Λειτουργεί με θύρα USB-C 3.1 που υποστηρίζει την εναλλακτική λειτουργία Display Port.