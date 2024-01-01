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SWR8106W/00
Επεκτείνει τη σύνδεση του HDMI
Υποστηρίζει ανάλυση HDMI 4K. Λειτουργία μεταφοράς Wi-Fi στα 5 GHz με εμβέλεια μεταφοράς 200 μέτρων.
HDMI
ασύρματο
Ανταποκριθείτε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης με τα βύσματα A Αρσενικό/B Αρσενικό.
Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.
Τα επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B προσφέρουν καλύτερη αγωγιμότητα μειώνοντας την αντίσταση επαφής.
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