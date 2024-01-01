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        Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων

        SWR8106W/00

        Επεκτείνει τη σύνδεση του HDMI

        Υποστηρίζει ανάλυση HDMI 4K. Λειτουργία μεταφοράς Wi-Fi στα 5 GHz με εμβέλεια μεταφοράς 200 μέτρων.

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        Επεκτείνει τη σύνδεση του HDMI

        • HDMI

        • ασύρματο

        Υποδοχές A/5-Pin Mini B

        Ανταποκριθείτε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης με τα βύσματα A Αρσενικό/B Αρσενικό.

        Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων

        Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.

        Επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B για καλύτερη αγωγιμότητα

        Τα επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B προσφέρουν καλύτερη αγωγιμότητα μειώνοντας την αντίσταση επαφής.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.