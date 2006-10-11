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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2550W/10
Απολαύστε τα ακουστικά σας
Μετατρέπει ένα βύσμα ακουστικών 6,35 χιλ. σε βύσμα 3,5 χιλ.
6,35 χιλ.(Α) - 3,5 χιλ.(Θ)
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ανθεκτικότητας.
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.