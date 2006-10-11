ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Στερεοφωνικός προσαρμογέας

SWA2550W/10

Απολαύστε τα ακουστικά σας

Μετατρέπει ένα βύσμα ακουστικών 6,35 χιλ. σε βύσμα 3,5 χιλ.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτόν τον στερεοφωνικό προσαρμογέα

Απολαύστε τα ακουστικά σας

  • 6,35 χιλ.(Α) - 3,5 χιλ.(Θ)

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Κατασκευή με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ανθεκτικότητας.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 304.8 kB
  • 21 July 2026

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.